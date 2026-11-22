Francesc Mauri ja comença a fer plans per a la seva jubilació. Després de més de quatre dècades davant les càmeres de la televisió pública catalana, el meteoròleg té clar què voldrà fer quan arribi el moment de retirar-se: deixar enrere els horaris, però no pas la meteorologia. "El més aviat que pugui", ha respost quan li han preguntat quan pensa jubilar-se en una entrevista al programa La Renaixença, de 3Cat.
El meteoròleg, que farà 60 anys el pròxim 26 de desembre, ha explicat que encara li queden "potser 3" anys de feina. Una perspectiva que afronta amb ganes de disposar de més temps lliure, però sense deslligar-se de la seva gran passió.
Un cop jubilat, del que més ganes té és de "no tenir horaris", ha subratllat. Això sí, ha deixat clar que vol "continuar gaudint amb el temps". Una afició que, segons ha explicat, l'acompanya des que tenia "14, 15 anys".
Quatre dècades davant les càmeres
Durant la conversa, Mauri també ha repassat les diferents etapes que han teixit la seva trajectòria. Després de 41 anys als mitjans públics catalans, ha treballat en diferents franges de la graella televisiva: ha fet el torn de matí, ha presentat la informació meteorològica al migdia i també ha passat tres anys al vespre.
Aquesta última etapa, però, no és la que recorda amb més entusiasme. Preguntat sobre si tornaria a fer el torn de nit, ha deixat clar que no és una opció que li vingui de gust. Entre les seves prioritats hi ha una cosa tan quotidiana com poder sopar a casa.
Actualment, el meteoròleg treballa en la franja del migdia, de les nou del matí a les cinc de la tarda. La seva característica veu i les seves previsions formen part del dia a dia a les cases de molts espectadors catalans, després de més de quatre dècades explicant l'evolució del temps.