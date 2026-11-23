El Tribunal Suprem ha tancat aquest dilluns definitivament la causa contra el terrassenc Lluís Puig, exconseller de Cultura, en aplicar-li la llei d'amnistia al delicte de malversació. La Sala Penal ha declarat extingida per amnistia l'eventual responsabilitat penal de Puig, de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comín, i ha acordat el sobreseïment lliure dels fets en la causa del procés. La resolució arriba poc més d'un mes després que Puig tornés a Terrassa, el 21 d'octubre, després de gairebé nou anys fora de Catalunya.
Josep Rull, president del Parlament i també terrassenc, ha celebrat la decisió en un missatge a X en què ha escrit que "avui -finalment- es constata la victòria dels qui han perseverat en la defensa d'uns ideals nobles i al servei del poble de Catalunya". Rull, que va rebre Puig a la cambra en un acte institucional pocs dies després del seu retorn, ha avançat que el Parlament farà el mateix amb Puigdemont, a qui la cambra retrà "una rebuda institucional a l'altura d'aquest moment històric", i ha definit el seu retorn com el "d'un president de la Generalitat a l'exili".
Amb la resolució d'aquest dilluns, el Suprem confirma la conclusió de sumari que va dictar el magistrat instructor, Pablo Llarena, el 3 de novembre, quan va deixar sense efecte el processament dels tres dirigents. La sala també ha desestimat la petició de Vox, que exerceix l'acusació popular, d'esperar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre una qüestió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquell escrit, Llarena va sostenir que "subsisteixen els indicis de participació" dels dirigents en l'1-O, però va precisar que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'exconsellera Dolors Bassa, del 6 d'octubre, "impedeix" mantenir viva la causa.
Puigdemont, fora fins després del 29 de novembre
A diferència de Lluís Puig i Toni Comín, que ja van tornar a l'octubre, Puigdemont encara no ha concretat quan ho farà. El seu advocat, Gonzalo Boye, va explicar que la previsió era esperar que passessin les eleccions generals del 29 de novembre i que l'expresident tenia un pla de retorn que faria públic quan l'amnistia s'apliqués definitivament, un pas que el Suprem ha fet aquest dilluns.