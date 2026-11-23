Pocs periodistes locals coneixen tan bé els ressorts de la política exterior com Joan Carles Peris. Excap d'Internacional de TV3, corresponsal a París i Madrid —recentment jubilat després de 43 anys vinculat a la CCMA—, el terrassenc repassa al Diari de Terrassa l'escenari internacional que s'obre amb les eleccions generals d'aquest diumenge, 29 de novembre. D'entrada, defineix la posició actual del govern espanyol amb una imatge gràfica: "L'Estat espanyol ha acabat sent una mica una 'rara avis' dins el panorama europeu".
Segons explica en una conversa amb aquest mitjà, l'executiu de Pedro Sánchez s'ha mantingut al marge del gir a la dreta que ha dominat la Unió Europea els darrers anys. "Té una manera de fer política que sorprèn; per exemple, a Europa no els entra al cap la regularització d'immigrants. És veritat que Espanya ha anat una mica a contracorrent", assenyala. Aquesta singularitat fa que la cita amb les urnes se segueixi amb una atenció especial més enllà dels Pirineus, on "tothom dona per fet un resultat que s'haurà de contrastar". Tot i evitar fer pronòstics electorals —"és irrellevant el que jo cregui, perquè a més t'acostumes a equivocar"—, el periodista sí que té clar l'impacte que tindria un canvi d'executiu en la projecció exterior d'Espanya.
Peris adverteix que, si es forma un govern del PP —sigui en solitari o amb el suport de Vox des de dins o des de fora—, "és evident que les relacions internacionals d'Espanya canviaran totalment i giraran com una mitja". El terrassenc explica que la dreta i l'extrema dreta parteixen de la premissa que l'actual executiu ha desmantellat la política exterior, i per això reorientaran quatre fronts estratègics. El primer serà Washington, buscant una millor sintonia amb l'administració de Donald Trump; el segon, Rabat, sota la convicció que l'actual govern espanyol ha estat "sotmès als interessos marroquins"; el tercer, el Pròxim Orient, on Espanya "donarà la volta a les relacions amb Israel i oferirà un suport molt més explícit al seu govern, el presideixi Netanyahu o no"; i el quart, Brussel·les, on Madrid abandonarà la seva veu singular per alinear-se amb el Partit Popular Europeu en tots els fronts, inclòs el d'Ucraïna. "Estem expectants per veure fins on pot arribar Núñez Feijóo si arriba a ser president", afegeix.
Aquest viratge diplomàtic, lluny de quedar-se en els despatxos, pot tenir traducció en la vida quotidiana de la ciutadania. Peris apunta que "potser si hi ha més sintonia amb Trump no estarem tant sota l'amenaça dels aranzels". En l'àmbit de la seguretat, però, alerta que un alineament amb els sectors més durs en la guerra entre Rússia i Ucraïna pot incrementar l'exposició del país a la guerra híbrida. Un fenomen que, recorda, ja existeix i no prové exclusivament de Moscou, sinó també d'actors com l'Iran, Israel o fins i tot els Estats Units, que "ja han verbalitzat que una Europa inestable els va bé".
Quatre taulells geopolítics sota tensió
Ampliant el focus més enllà de les fronteres estatals, el veterà periodista identifica quatre grans eixos on es concentrarà l'atenció informativa dels pròxims cinc anys, començant pel Pròxim Orient. "El que passa allà és i serà el nucli de moltes tensions derivades a la regió i al món", afirma, tot assenyalant que el lligam dels Estats Units amb Israel i "la incapacitat de dialogar o de construir escenaris de pau" fan que s'encadenin els conflictes. Sense saber quin futur espera al règim iranià ni si Israel sabrà gestionar l'escenari posterior al 7 d'octubre per obrir una via de pacificació, conclou amb realisme: "Seria desitjable, però no ho veig immediat".
En segon lloc, reclama girar la mirada cap a un continent habitualment ignorat per l'agenda mediàtica: l'Àfrica. "És un continent oblidat pels mitjans, on no tenim corresponsals, però hi estan passant moltes coses al voltant dels recursos naturals, de la influència de les potències estrangeres, de la pressió demogràfica i de la pobresa que empeny la gent a emigrar cap aquí", subratlla, insistint que caldrà cuidar aquest aspecte i reflexionar-hi.
El tercer gran focus se situa a l'Àsia, marcat pel pes demogràfic de l'Índia —ja el país més poblat del món— i per l'ascens imparable de la Xina com a primera potència mundial. Peris recorda la teoria de la "trampa de Tucídides" formulada pel politòleg Graham Allison, segons la qual "històricament, un relleu en el lideratge mundial provoca gairebé sempre una guerra: s'ha produït en 13 de cada 15 casos estudiats". Tot i creure que tant Pequín com Washington volen evitar el xoc, assenyala Taiwan —que compta amb el paraigua nord-americà i que la Xina no renuncia a controlar— com el principal punt d'ignició: "Hi ha analistes que apunten que Pequín té planificat fer aquest pas l'any 2027".
Finalment, la incertesa també sacseja els fonaments de la mateixa Unió Europea. Peris posa el focus en les pròximes eleccions presidencials a França, on una eventual victòria de l'extrema dreta situaria les dues grans economies continentals —França i Itàlia— en mans de governs que "no són europeistes en el sentit clàssic". Si a aquesta equació s'hi acabés sumant un futur govern amb presència d'Alternativa per Alemanya (AfD) en una hipotètica carambola electoral, la conclusió del periodista és taxativa: "Europa, tal com l'entenem avui, deixarà de funcionar".