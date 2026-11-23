Francesc Xavier Ballbé, històric regidor i president del Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Terrassa, ha mort aquest dilluns als 70 anys. Nascut a la ciutat el 1955, va desenvolupar una llarga trajectòria en la política municipal, on va representar la formació popular durant més de dues dècades. Va obtenir l'acta de regidor el 1987, aleshores sota les sigles d'Alianza Popular, que dos anys més tard es convertiria en el Partit Popular, i va deixar el càrrec el 2010, quan va presentar la seva renúncia per motius interns del partit.
Assessor fiscal, financer i empresarial de professió, Ballbé va destacar especialment per les seves intervencions en els debats sobre ordenances fiscals i pressupostos municipals. La seva minuciositat a l'hora d'analitzar els comptes i fiscalitzar les propostes era una de les seves principals senyes d'identitat. "Era molt 'puntillós' i havia fet intervencions de molta profunditat i de molta qualitat, tant econòmica com empresarial i política", recorda Pere Sánchez, exregidor popular i company de partit, que destaca que Ballbé tenia una especial habilitat per desgranar fins a l'últim detall les qüestions econòmiques. Una manera de treballar que també es traduïa en les seves intervencions als plens municipals, sovint llargues i carregades de dades i observacions concretes.
Durant la seva etapa al consistori, va formar part dels consells d'administració de diverses empreses i organismes municipals, com Egarvia, Eco-Equip, Foment de Terrassa, Patrimoni Municipal de Terrassa i Funerària de Terrassa. Entre les iniciatives que va impulsar des de l'oposició, Sánchez recorda especialment la proposta d'estudiar la creació d'un equipament firal i de congressos a Terrassa, una idea que encara avui forma part del debat sobre els projectes de ciutat. La moció va permetre constituir una comissió d'estudi amb la participació dels grups municipals i d'entitats com la Cecot i la Cambra de Comerç. "És una de les propostes que et queden i et deixen un bon regust", assenyala l'exregidor.
Sánchez també el recorda com una persona treballadora i afable, malgrat que d'entrada pogués transmetre una imatge de seriositat. "Era molt seriós, però després era molt afable, s'hi podia parlar i estic convençut que tothom se l'apreciava", explica.
Més enllà de la seva faceta política, Ballbé tenia una personalitat que combinava aquesta aparença seriosa amb un sentit de l'humor enginyós i irònic. Apassionat de l'egiptologia i hiperactiu -com explicava ell mateix-, era també un gran coneixedor dels detalls de la ciutat i del seu entorn. Podia arribar a comptar les llambordes en mal estat d'un carrer del Centre o recordar una per una les corbes de la carretera de Mura, municipi amb el qual mantenia un vincle especial.
La cerimònia de comiat se celebrarà aquest proper dimecres 25 de novembre, a les 11 hores, a l'Espai Oratori dels Serveis Funeraris La Rambla.