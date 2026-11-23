“Tots els membres de Minyons de Terrassa volíem descarregar aquest 3d10fm, era l’objectiu de la temporada. No ens agrada deixar els castells carregats, així que ens queda aquesta espineta i ens ho prenem com un deure pendent per a la temporada vinent”. Així resumeix Bru Busom, cap de colla de l’entitat malva, el regust agredolç amb què els terrassencs tanquen el curs 2026 després de la seva XLVIII Diada, celebrada diumenge a la Plaça Vella.
Malgrat una jornada marcada de principi a fi pel fred intens i les fortes ratxes de vent, els Minyons van sortir disposats a conquerir el seu escenari talismà, allà on el 22 de novembre de 1998 van descarregar el primer castell de deu pisos de la història. Els malves van obrir plaça descarregant amb solvència el 5 de 9 amb folre, malgrat un lleu tremolor durant l’execució, per encarrilar l’actuació. A la segona ronda va arribar el plat fort: el 3 de 10 amb folre i manilles. Després de l’intent fallit de fa unes setmanes a Girona, el colós va pujar lentament i amb un tremolor constant a la base, però l’enxaneta va aconseguir fer l’aleta. La plaça va esclatar, tot i que l’alegria va durar poc: durant el descens, l’estructura va cedir a l’altura de les manilles i els quarts. Els terrassencs van tancar la diada descarregant el 4 de 9 amb folre i tres pilars de 5 simultanis, després d’haver completat la tripleta màgica a la vigília de dissabte al costat de la Colla Castellera de Madrid, els Castellers de Castelldefels i els Tirallongues de Manresa. Diumenge van compartir plaça amb els Castellers de Sants —que van descarregar el 4d9f i el 3 de 8, i van deixar en dos intents el 2d9fm— i els Castellers de Sant Cugat, que van completar el 7 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7.
Lectura positiva
Tot i lamentar la caiguda i els castellers que van requerir atenció hospitalària —“va ser un cop fort”—, Busom fa una lectura positiva: “Des de la tècnica estem contents per com es va carregar el castell i convençuts que hi havia totes les garanties per portar-lo a plaça”. Aquesta lectura s’emmarca en una temporada històrica pel que fa a la regularitat. Els malves han descarregat quinze 3d9f (els mateixos que el 2025, una dada històrica) i han signat quatre tripletes màgiques en el segon tram del curs, el doble que l’any anterior.
Tot i que el còmput global de castells de gamma extra descarregats ha estat de vuit (cinc 2d9fm i tres 5d9f) —per sota dels quinze del 2025, curs en què sí que es va completar el 3de10fm, que enguany ha quedat en dues ocasions carregat—, el cap de colla valora el múscul exhibit amb els espadats: set pilars de 6 descarregats (i un de carregat), quatre pilars de 7 amb folre i la recuperació del pilar de 8 amb folre i manilles, carregat tant a la Mercè com a Santa Teresa. “Estem posant unes bones bases i rodant un grup de castellers que permetran aixecar castells encara millors el 2027”, afirma Busom.
Transparència a plaça: el balanç mèdic d’una Diada exigent
Més enllà dels registres tècnics i del regust agredolç del 3d10fm, la XLVIII Diada dels Minyons també va posar a prova la cara més delicada del fet casteller: les caigudes en construccions de màxima exigència. En un àmbit on històricament el balanç de ferits s’havia tractat amb discreció o cert tabú, tant els Minyons de Terrassa com els Castellers de Sants han optat per fer públiques les dades dels afectats. L’objectiu, tal com assenyalen des de les mateixes entitats, és normalitzar que els castells comporten uns riscos “coneguts i controlats”.
L’ensurt més important va arribar en la segona ronda, quan el 3 de 10 amb folre i manilles dels amfitrions va cedir durant el descens a l’altura de les manilles i els quarts. L’incident va obligar a aturar l’actuació durant prop d’una hora per facilitar la tasca dels serveis mèdics, que van efectuar cinc evacuacions a centres hospitalaris. Segons l’última actualització facilitada per la colla malva, tres dels castellers traslladats van rebre l’alta la mateixa tarda de diumenge. Dels dos restants, que van passar la nit en observació, un ja ha pogut tornar a casa aquest dilluns al matí, mentre que l’altre continua ingressat a l’hospital.
En la ronda següent, la tensió es va traslladar a la pinya dels Castellers de Sants. Després d’haver desmuntat un primer intent de 2 de 9 amb folre i manilles, els Borinots hi van tornar, però l’estructura va acabar cedint en el descens de la canalla i va obrir la soca. La caiguda va provocar una nova aturada d’uns trenta minuts. En un comunicat oficial per “ser transparents en la comunicació de lesions”, l’entitat barcelonina va informar que l’incident es va saldar amb diversos ferits de caràcter lleu que no van requerir cap trasllat hospitalari. Tot i el contratemps, els de Sants van agrair la ràpida coordinació entre els equips sanitaris de les colles i la Creu Roja, emplaçant-se a tornar-ho a intentar la temporada vinent.
Apropar-se al s barris
Per fer realitat construccions de la magnitud del 3d10fm calen centenars de mans a la pinya, i és precisament en el creixement social on la junta directiva posa el focus per al curs vinent. La presidenta dels Minyons, Mireia Bautista, celebra que el trasllat al local de Cal Reig hagi acostat l’entitat a la ciutadania, sobretot a través de l’activitat del bar, però demana un pas més als visitants: “Ens agradaria que la gent que ve s’impliqués més; que no es limitin a mirar l’assaig, sinó que quan fem una pinya s’aixequin, ens ajudin i visquin l’experiència de veure el castell des de sota”.
Amb la vista posada en 2027, Bautista marca una prioritat clara que la voràgine quotidiana d’enguany —“els Minyons no som un vaixell, som un transatlàntic, i el dia a dia se’ns ha menjat”— ha deixat pendent: descentralitzar la colla i sortir als barris. “Ho centralitzem tot molt i la cultura popular es viu molt al centre, però Terrassa creix i és cada vegada més diversa”, reflexiona la presidenta, convençuda que cal treballar perquè les noves generacions dels barris sentin com a pròpia la cultura local. Per això, la junta planeja arrencar la pròxima temporada amb actes descentralitzats per teixir aliances tant amb entitats de col·lectius nouvinguts com amb les cases regionals espanyoles —andaluses, gallegues o aragoneses— amb qui històricament hi ha hagut menys contacte. “El fet que sigui cultura catalana no vol dir que no pugui ser abraçada per altres cultures. Es tracta de barrejar-nos, conèixer-nos i treballar plegats”, conclou Bautista.