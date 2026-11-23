La Policia Municipal de Terrassa va detenir aquest diumenge, 22 de novembre, un jove acusat de llançar artefactes incendiaris contra un grup de persones sense llar i d'intentar agredir els agents que van intervenir en l'incident. Els fets no van provocar cap ferit, ja que els explosius casolans no van arribar a detonar.
L'avís es va rebre al voltant de les 19.30 hores, quan diversos testimonis van alertar el cos policial que dos individus estaven llançant ampolles incendiàries —de tipus còctel Molotov— contra les persones que pernocten sota el pont del carrer de Cantàbria, a la llera de la riera.
En arribar al lloc dels fets, la patrulla policial només va localitzar un dels dos sospitosos descrits pels veïns. Segons les dades policials, el jove va mostrar una actitud molt agressiva i, lluny d'obeir les indicacions dels agents, s'hi va encarar armant-se amb un estic d'hoquei. L'individu va amenaçar els policies i va intentar colpejar-los fent servir l'estic com a arma.
Davant la virulència de l'atac i per evitar lesions, els agents van utilitzar el dispositiu conductor d'energia (tàser) reglamentari per immobilitzar-lo. Un cop reduït a terra, els policies li van retirar l'objecte contundent i el van emmanillar, sense que cap membre de la patrulla resultés ferit.
El detingut va ser traslladat a dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial. Se li atribueixen els presumptes delictes d'incendi en grau de temptativa i d'atemptat contra els agents de l'autoritat. A hores d'ara, no s'ha localitzat la segona persona que els testimonis van situar al lloc de l'incident.