L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquest dilluns, 23 de novembre, els treballs per reparar diversos trams de vorera arreu de la ciutat. Les obres de millora formen part de la memòria de manteniment aprovada el passat mes de juliol i tenen l'objectiu de garantir unes condicions adequades de seguretat, accessibilitat i confort per als vianants. La campanya compta amb un pressupost de 77.198 euros (amb l'IVA inclòs) i s'executarà en un termini de tres mesos, començant per una primera intervenció al carrer de l'Ancianitat.
La llista d'espais on es faran actuacions inclou l'avinguda del Parlament número 36, la plaça de la Font de la Tartana número cinc, el carrer de les Borges Blanques número 12, el carrer de Miquel Vives, l'avinguda de l'Abat Marcet número 317, la ronda de Ponent números 334 i 151 i el carrer de Nicolau Talló número 138. També es repararan les voreres del carrer del Coll de Boix número 98, el carrer de Frederic Mistral número 73, el carrer de l'Albí número 31 i el carrer de les Cosidores número 169. En tots aquests àmbits s'han detectat patologies diverses com panots trencats o aixecats, irregularitats en el paviment i el mal estat o la manca de vorades.
La regidora de Manteniment Urbà i Obres Públiques, Montserrat Alba, ha explicat que "alguns trams de carrer presenten desperfectes que es deuen al pas del temps i al desgast propi dels materials, però també n'hi ha de causats per factors externs com el pas de vehicles en zones no autoritzades, càrregues molt pesants o problemes en la base del paviment". A l'hora de planificar i prioritzar les reparacions, el consistori valora la gravetat de l'afectació i la ubicació en itineraris de pas habituals i connexions estratègiques dins la trama urbana. "Garantim així que la ciutadania pugui caminar amb seguretat i comoditat, actuant de manera eficient i coherent allà on fa més falta", ha conclòs Alba.
Campanya d'asfaltatge
En paral·lel a l'arranjament de les voreres, l'Ajuntament també ha engegat aquest mateix dilluns treballs d'asfaltatge en diversos carrers. Pel que fa al carrer Transversal, s'asfaltaran diversos trams entre el carrer de Bartomeu Amat i l'avinguda de Josep Tarradellas, una via que es mantindrà tallada al trànsit fins al 27 de novembre. Un cop finalitzin els treballs, es reobrirà a la circulació.
També s'actuarà als entorns de la plaça d'Ibèria fins al 27 de novembre. En aquest cas, l'actuació consistirà a fresar el paviment de les zones més malmeses per estendre-hi una nova capa de rodament i resoldre les problemàtiques detectades. De cara a la setmana vinent, entre el 30 de novembre i el quatre de desembre, la previsió és dur a terme millores a la via pública a la cruïlla del carrer de Roca i Roca amb el carrer del Renaixement.