MútuaTerrassa posarà punt final als actes commemoratius dels seus dos aniversaris amb una vetllada dedicada a la màgia i l’artifici. L’acte se celebrarà el pròxim dimarts 1 de desembre, a partir de les 19.30 hores, a LaFACT - Factoria Cultural de Terrassa, i reunirà professionals de l’entitat i representants institucionals del territori.
La celebració, que porta per títol Un final màgic, servirà per tancar un any d'activitats amb motiu dels 125 anys de la creació de MútuaTerrassa i del 50è aniversari de la posada en marxa de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Un cop acabat l’espectacle, els assistents podran compartir un aperitiu informal i visitar una exposició gràfica sobre els valors de l'entitat, que quedarà instal·lada als espais de LaFACT.
La cloenda culmina un programa commemoratiu que va començar ara fa un any amb El batec del temps, una experiència de realitat immersiva que permetia recórrer el passat, el present i el futur de MútuaTerrassa. La proposta es va instal·lar a Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Rubí i va aplegar prop de 30.000 participants.
Durant aquest any, l'entitat també ha inaugurat la nova façana fotovoltaica de l'hospital i s'ha implicat en la Festa Major de Terrassa amb el patrocini del doble concert protagonitzat per Els Catarres i The Tyets.