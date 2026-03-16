Terrassa acollirà el 3r Congrés “Educar en el segle XXI”, que reunirà més de 600 professionals de l’àmbit educatiu

Terrassa acollirà el pròxim 25 de març la tercera edició del Congrés “Educar en el Segle XXI”, una jornada que reunirà més de 600 professionals del món educatiu i representants d’uns 300 centres a l’Auditori de la Factoria Cultural. L’esdeveniment vol consolidar-se com un espai de reflexió i intercanvi d’experiències sobre els principals reptes que afronta l’educació actual.
El congrés s’ha presentat aquest matí en roda de premsa per part de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, i del promotor i assessor educatiu Joan Carles Folia, ideòleg de la iniciativa. La trobada pretén oferir eines i coneixement pràctic als professionals de l’educació per adaptar-se a un context social cada vegada més globalitzat i canviant.
La jornada reunirà docents, equips directius, empreses, associacions de famílies, gestors educatius i altres professionals vinculats al sector. Un dels trets característics del congrés és el seu format participatiu, que aposta per la interacció constant entre ponents i assistents per fomentar el debat i l’intercanvi d’idees.
El programa inclou ponències de diversos experts reconeguts que abordaran qüestions com la neuroeducació, la gestió emocional, el lideratge educatiu o la salut mental en infants i joves, així com el paper dels valors i de les relacions humanes en els processos d’aprenentatge.
Entre els ponents destacats hi ha el biòleg, genetista i divulgador científic David Bueno, professor i investigador de la Universitat de Barcelona i especialista en la relació entre el desenvolupament cerebral i l’educació. També hi participarà Míriam Tirado, consultora de criança conscient i autora de nombrosos llibres sobre educació emocional i criança.
La jornada començarà a les 8.30 hores amb l’obertura de portes i les acreditacions, i s’inaugurarà oficialment a les 9 hores amb la benvinguda de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Al llarg del matí se succeiran les diferents ponències i, al migdia, s’ha previst un espai de networking amb dinar per facilitar l’intercanvi d’experiències entre els participants.
La jornada comptarà igualment amb la intervenció del divulgador Víctor Küppers, conegut pel seu treball en l’àmbit de la psicologia positiva i la motivació, que reflexionarà sobre el paper dels docents des d’aquesta perspectiva. A la tarda, el psicòleg infantil i juvenil Francisco Villar, coordinador del programa d’atenció a la conducta suïcida del menor de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, abordarà la problemàtica de la conducta suïcida entre adolescents i el paper que poden tenir els professionals educatius en la seva detecció i prevenció.
L’organització destaca que l’objectiu és que el congrés esdevingui un espai de treball pràctic i útil per als professionals de l’educació, amb una dinàmica que connecti constantment l’escenari amb el públic assistent.
La inscripció al congrés dona accés a totes les ponències de la jornada i inclou l’esmorzar de benvinguda, el dinar de networking i una bossa del congrés amb informació dels col·laboradors, patrocinadors i ponents. La quota d’inscripció és de 40 euros per assistent.