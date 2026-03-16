El dermatòleg Ramón Grimalt, sobre l'envelliment: "Més val menjar bé que esmorzar un grapat de vitamines"

Què ens fa envellir realment? El doctor Ramon Grimalt, dermatòleg de referència a Terrassa, ha tornat a passar pel plató del programa "Tot es Mou" de 3Cat per posar seny a l'actual febre pels productes rejovenidors. Amb la claredat que el caracteritza, l'expert egarenc ha llançat una advertència directa sobre el consum compulsiu de vitamines: "No cal suplementar-ho amb res si mantenim una dieta estable i saludable".
Segons Grimalt, el procés d'envelliment es pot comparar amb l'oxidació dels metalls. "Podríem dir que ens anem fent grans a mesura que ens anem rovellant", explica, tot i que matisa que la ciència encara no ha resolt el "gran misteri" d'aquest desgast. El doctor qüestiona que la longevitat de cultures com la japonesa es devalgui només al te verd, suggerint que factors genètics o "el fet cultural d'amagar-se del sol podrien ser determinants".
Sobre la moda dels batuts verds de cogombre i api, el dermatòleg és escèptic: "No hi ha prou evidència científica per dir que si combatem l'envelliment amb antioxidants envellirem millor; hi ha molt màrqueting al darrere". Tot i que admet que "mal no en fan", insisteix que molts d'aquests productes es venen més per una qüestió comercial que per resultats provats.
"Un grapat de pots de vitamines"
Grimalt s'ha mostrat especialment contundent amb els qui inicien el dia ingerint càpsules de tota mena. "Jo diria que, en el cas de la pell, més que molts suplements i vitamines, el que cal és tenir una alimentació equilibrada i no menjar amb excés", afirma el doctor.
L'expert terrassenc assenyala que el que realment "castiga" l'estat del nostre teixit són les oscil·lacions en la bàscula. Segons les seves declaracions, la pell pateix enormement amb els canvis sobtats de pes, ja sigui per motius de salut o per desordres dietètics: "Això és potser el que més afecta la flacciditat de la nostra pell".
El límit de l'esport: "Apretar més del compte"
Finalment, el doctor ha reflexionat sobre el desgast físic, posant el focus en l'esport amb un cert grau d'exigència. Grimalt diferencia clarament entre mantenir el cos actiu i castigar-lo: "Si vols baixar de tres hores a la marató, possiblement estiguis apretant una mica més del compte". Per al dermatòleg, l'exercici és beneficiós mentre no es porti al límit, ja que, a partir de cert punt, el moviment deixa de ser protector per convertir-se en un factor de desgast, per exemple, per a articulacions com els genolls.