Una font de brolladors convertirà la plaça Nova en un nou refugi climàtic

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte de construcció d’una font de setze brolladors a ran de terra a la plaça Nova. Aquesta intervenció no només té com a objectiu embellir l’espai públic, sinó que es planteja com un nou refugi climàtic urbà per als mesos d'estiu.
L'actuació s'executarà en un entorn emblemàtic de la ciutat, integrant-se en una plaça de 4.150 metres quadrats de superfície que forma un quadrilàter irregular i que limita al nord amb el carrer de Sant Genís i a l’est amb el carrer de Baldrich. L'espai acull una xemeneia catalogada com a patrimoni industrial i presenta un paviment que combina la llamborda ceràmica vermella a l'interior amb la pedra i el formigó als perímetres.
La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, ha destacat que "el projecte neix per fer front als reptes climàtics actuals, adaptant un espai públic amb una font de brolladors a ran de terra que aportarà confort tèrmic a l’estiu, incorporant tecnologia eficient i respectant la configuració de la plaça". Segons Alba, aquesta iniciativa és una "nova proposta municipal que respon a una demanda ciutadana" i que se suma a les estratègies locals per atendre episodis meteorològics extrems, com ara les onades de calor.
La regidora ha subratllat que la intervenció "posa el benestar de les persones al nucli, garantint espais accessibles i oberts a tota la ciutadania".
Tecnologia eficient i ús lúdic de l'aigua
La instal·lació ocuparà una superfície aproximada de 206 metres quadrats a la zona nord-est de la plaça, concretament al sector pavimentat amb formigó que limita amb el carrer de Baldrich. Aquesta ubicació s'ha triat estratègicament per deixar lliure la resta de l'esplanada central, on hi ha la pavimentació de llamborda ceràmica vermella, permetent així que es puguin continuar celebrant activitats col·lectives i actes de ciutat sense cap interferència.
Pel que fa al funcionament tècnic, la font disposarà de setze sortidors dinàmics fabricats en acer inoxidable i integrats totalment al paviment. El sistema podrà alternar entre dos modes de funcionament: un d'"ornamental suau", centrat en la millora estètica de l'entorn, i un d'"espectacle dinàmic", que oferirà seqüències programades de moviment d’aigua i llum.
Un dels punts clau del projecte és la sostenibilitat, ja que el circuit hidràulic serà tancat per reduir al mínim el consum d'aigua. A més, el disseny a ran de terra permetrà que els vianants hi accedeixin lliurement i interactuïn amb els brolladors per alleujar els efectes de les altes temperatures.
Calendari d'obres i inversió municipal
Les obres per fer realitat aquest nou element urbà tenen un pressupost total de 293.959,86 euros. La previsió del consistori és que els treballs comencin a principis d'aquest estiu i s'allarguin durant un termini de tres mesos i mig.