Nou Fons Social de l’Aigua per a famílies vulnerables amb consum responsable

L’Ajuntament i Taigua han aprovat un conveni per crear i regular un nou Fons Social de l’Aigua. Aquest fons està destinat a atorgar ajuts a fons perdut per a les llars vulnerables, amb l’objectiu de fer front als deutes de les factures d’aquest subministrament bàsic. Aquesta iniciativa s’afegeix a les ajudes que ja existien prèviament a la ciutat, com ara el cànon i la tarifa social, i permetrà condonar els deutes de factures de l’any 2025 a les famílies que demostrin un consum responsable.
Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, “amb aquest Fons Social fem un pas més per garantir el dret a l’aigua i per acompanyar les llars vulnerables defensant el consum responsable i, també l’equitat i la justícia social”. Durant la comissió de l’àrea s'ha remarcat que la voluntat municipal és “no deixar cap família vulnerable que tingui un consum responsable fora d’aquestes possibilitats d’ajuts”.
Per accedir al Fons Social de l’Aigua, les llars vulnerables que ja disposen de la tarifa social —amb la bonificació total del cànon de l’ACA i de la quota de Taigua— han de justificar un consum màxim de 100 litres per persona i dia. El conveni preveu una vigència de quatre anys, prorrogables a quatre més. Aquesta iniciativa es finançarà anualment amb l’1% del resultat ordinari de l’exercici anterior de l’empresa municipal Taigua, amb un límit de 30.000 euros, per cobrir un deute acumulat que s’estima que voreja els 15.000 euros. El termini per presentar les sol·licituds a les oficines de l’empresa municipal finalitzarà el 30 de novembre de 2026.
En cas que les llars vulnerables superin el llindar de consum establert, el consistori oferirà opcions com el pagament fraccionat, auditories per descartar fuites i revisions del padró per facilitar-ne la regularització. Paral·lelament, una nova comissió de seguiment vetllarà per l’eficiència i el compliment del Protocol contra la pobresa hídrica. L’acord s’emmarca en una estratègia municipal més àmplia d’atenció a la vulnerabilitat. Fins a finals de l’any 2025, la ciutat ja bonificava la factura a 1.886 persones, sumant el cànon i la tarifa social, la qual cosa va suposar un import global de 174.582 euros. A més de mantenir la gratuïtat en els tràmits d’alta i canvi de nom per a aquests titulars , el consistori mantenia actius 128 comptadors provisionals d’emergència per atendre llars en risc d’exclusió residencial.