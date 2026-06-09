Arrenquen les PAU entre nervis, apunts i satisfacció: "No ha estat molt complicat"

Tret de sortida a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) més multitudinàries de la història. 1.251 estudiants egarencs de 20 centres de la ciutat han omplert els 44 tribunals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a començar el primer assalt d'aquesta selectivitat. Des de les 8 del matí, autocars, vehicles personals i transport públic han anat arribant puntualment per a farcir les aules de joves que decidien bona part del seu futur més immediat, per a accedir a aquells estudis que tinguessin en ment.
Alguns anaven amb apunts a les mans, intentant fer un darrer repàs abans d'entrar a la primera prova, Llengua i Literatura Castellanes. "Arribar a la universitat ja feia impressió. Estàvem tots molt espantats", reconeix la terrassenca Laia Pau, estudiant de l'Institut Montcau-La Mola de Matadepera, tot i que admet que "ho veia tot molt gran, però quan he llegit l'examen i he vist que era el que havia estudiat, he quedat més tranquil·la". D'altres, com la Martina Arisa, de l'Escola Vedruna Vall, s'ho prenien amb filosofia. "Era divertit arribar i veure que tots veníem al mateix, cadascú amb el seu món i les seves coses. Fa gràcia pensar-ho així".
En general, els nervis eren els grans protagonistes. "Jo estava supernerviosa. No ha estat fins que he vist a tothom en la mateixa situació que m'he calmat", explicava la Laura Pérez, també de l'Escola Vedruna. En Joel Pérez, de l'Institut Can Roca, en canvi, era d'un altre parer: "Aquests primers exàmens de la fase general no són molt complicats. Potser sí que hi havia una mica de sarau d'organització per no saber ben bé on anar de primeres, però estava tranquil".
Un primer examen assequible
En aquesta primera prova de llengua castellana, els estudiants s'han enfrontat, entre d'altres, a anàlisis inversos o analitzar textos i poemes de Blas de Otero i Gloria Fuertes. "Me'l esperava més fàcil, la veritat. No m'ha anat molt bé, però tampoc malament. Bé, diguem-ne", reflexionava Laia Pau. Més satisfet ha sortit en Fabricio Torregrossa, de l'Institut Torre del Palau: "Ho he pogut respondre pràcticament tot. No ha estat molt complicat".
L'examen ha complert amb les expectatives dels estudiants, tot i que per a alguns, hi ha hagut petites sorpreses. "Hem hagut de fer una composició amb verbs parasintètics que no havíem vist abans", argumenta Laura Pérez, encara que, malgrat tot, la seva companya Martina Arisa admet que "es podia deduir prou bé, l'exercici. Ho podies treure sense estudiar".