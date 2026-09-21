Arriba la tardor i el canvi d'hora: serà l'últim?

L'entrada de la tardor astronòmica, programada per a aquest dimecres, 23 de setembre, marca l'inici d'un període de progressiva reducció de les hores de llum natural. No obstant això, la modificació horària d'hivern no s'aplicarà fins al proper mes. El canvi tindrà lloc la nit del dissabte 24 al diumenge 25 d'octubre, quan a les 3 del matí el rellotge s'endarrerirà a les 2 hores, ajustant la jornada laboral al ritme solar europeu.
Un consens institucional en revisió
El debat sobre la continuïtat d'aquesta mesura es troba actualment en una fase crítica. La Comissió Europea va promoure una consulta pública en la qual un 84% dels més de quatre milions de participants es va posicionar en contra d'alterar l'horari dues vegades a l'any. En aquesta línia, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sol·licitat a la Unió Europea l'abolició de l'ajust estacional el 2026, al·legant una escassa incidència en l'estalvi energètic i efectes adversos en la salut de la població.
L'acord per a la seva supressió, previst inicialment per al 2021 per part del comitè d'experts designat, va quedar paralitzat arran de la pandèmia i la manca de consens sobre quin horari —el d'estiu o el d'hivern— s'hauria d'establir de manera permanent.
Marc legal i calendari previst fins al 2031
Pel que fa a la normativa vigent a Espanya, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) només manté ratificat de manera oficial un darrer canvi:
25 d'octubre de 2026: pas a l'horari d'hivern.
Paral·lelament, la Comissió Europea va publicar el març de 2026 un document informatiu on es fixen les dates de referència per als períodes d'estiu i hivern entre els anys 2027 i 2031, en cas que la directiva no sigui modificada prèviament:
2027: diumenge 28 de març i diumenge 31 d'octubre
2028: diumenge 26 de març i diumenge 29 d'octubre
2029: diumenge 25 de març i diumenge 28 d'octubre
2030: diumenge 31 de març i diumenge 27 d'octubre
2031: diumenge 30 de març i diumenge 26 d'octubre
Impacte en les hores de llum solar
Mentre la resolució política continua en l'àmbit comunitari, la reducció del període diürn serà immediata després de la modificació d'octubre. A mitjans de mes, l'ortus solar es produirà al voltant de les 8 hores i el ponent a les 19.12 hores. Aquest procés culminarà el 21 de desembre, el dia més curt de l'any, amb una durada total de llum solar de 9 hores i 14 minuts (sortida del sol a les 8.12 hores i posta a les 17.26 hores).