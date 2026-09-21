La façana de MútuaTerrassa s’il·luminarà per commemorar dies mundials de salut

La nova façana de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) incorporarà a partir d’aquesta setmana una nova funció: il·luminar-se amb diferents colors per commemorar els dies mundials vinculats a l’àmbit de la salut i el sector social. La iniciativa s’ha estrenat aquest dilluns, 21 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer, amb la façana tenyida de lila.
L’edifici, que va finalitzar les obres de rehabilitació el passat mes de juny, s’il·lumina diàriament entre les 19.30 i les 2 hores amb els colors corporatius de MútuaTerrassa. A partir d’ara, però, aquesta il·luminació canviarà puntualment per posar el focus sobre diferents patologies, col·lectius i commemoracions relacionades amb la salut i l’àmbit social.
La il·luminació especial s’ha dissenyat amb tecnologia LED i sistemes de control intel·ligent. Cada jornada de commemoració estarà acompanyada d’una comunicació a les xarxes socials corporatives, en què un professional de l’entitat farà divulgació sobre la patologia o la qüestió que es commemora.
El primer canvi de color ha arribat amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer. La façana es tenyeix de lila, el color associat a aquesta jornada, que pretén donar visibilitat a la malaltia i sensibilitzar sobre les conseqüències que té tant per a les persones afectades com per a les seves famílies i cuidadors.
El calendari d’il·luminacions especials continuarà durant els pròxims mesos. A l’octubre, l’HUMT s’il·luminarà de verd i groc l’1 d’octubre, amb motiu del Dia Mundial de la Gent Gran; de verd els dies 5, 6 i 10, coincidint amb les jornades dedicades a la meningitis, la paràlisi cerebral i la salut mental, respectivament; de lila el dia 12 per l’Artritis, i de vermell i blau el 16, amb motiu del Dia Mundial de l’Aturada Cardiorespiratòria.
També durant l’octubre, la façana adoptarà el rosa el dia 19, pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama; el blanc el dia 20, pel Dia Mundial de l’Osteoporosi; el vermell el 24, amb motiu del Dia Mundial de la Poliomielitis; el groc el 25, pel Dia Mundial de l’Espina Bífida i la Hidrocefàlia, i el taronja el 29, coincidint amb el Dia Mundial de l’Ictus.
Al novembre, la il·luminació farà referència a altres commemoracions com la malaltia de Huntington, la diabetis, l’ús prudent dels antibiòtics, la infància, l’eliminació de la violència envers les dones i els trastorns de la conducta alimentària. Al desembre, el calendari inclou els dies dedicats a la sida, les persones amb discapacitat, el voluntariat i els drets humans.
En cas que coincideixin dues commemoracions en una mateixa jornada, MútuaTerrassa prioritzarà el color corresponent a la celebració considerada més genèrica o coneguda socialment. L’entitat també preveu il·luminacions excepcionals quan coincideixin amb commemoracions relacionades amb la cura de les persones o del planeta.
La nova il·luminació forma part de les novetats incorporades després de la rehabilitació de la façana de l’HUMT, unes obres que han tingut com a objectiu millorar la confortabilitat de pacients, familiars i professionals i adaptar l’edifici a les normatives europees en matèria d’energies renovables.