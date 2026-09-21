Els Minyons porten el primer castell de nou a Valldoreix

Els Minyons de Terrassa van fer història aquest diumenge a Valldoreix. La colla malva va descarregar el primer castell de nou pisos que es veu a la població vallesana, un 3 de 9 amb folre que va encapçalar una actuació d'alt nivell amb motiu de la Festa Major de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès.
Els terrassencs van iniciar la seva participació amb dos pilars de 4 d'entrada i, a la primera ronda, van afrontar el 3 de 9 amb folre. El castell es va completar amb solvència i va permetre als Minyons deixar una construcció inèdita a la població. A la segona ronda va arribar una altra fita per a la història de la colla: el 5 de 8 descarregat va ser el número 300 que els malves completen al llarg de la seva trajectòria.
Els Minyons van descarregar el seu primer 5 de 8 l'any 1987, i gairebé quatre dècades després han assolit aquesta xifra rodona amb una estructura que s'ha convertit en una de les habituals del repertori de la colla. A Valldoreix, el 5 de 8 va donar continuïtat a una actuació que s'ha completat a la tercera ronda amb el 2 de 8 amb folre.
La jornada va tenir encara un altre moment destacat a la ronda de pilars, amb un pilar de 7 amb folre que els terrassencs van descarregar abans de tancar la seva participació amb un pilar de 5 i quatre pilars de 4 simultanis.
El cap de Colla dels Minyons de Terrassa, Bru Busom, va valorar positivament l'actuació, especialment per haver pogut rodar diverses estructures de cara als pròxims compromisos. "Al final ens ha ajudat a rodar els castells: hem pogut fer el 5 de 8, el 2 de 8 i el 3 de 9", va explicar. La intenció inicial era afrontar també un 4 de 9, però la colla va optar per no assumir més riscos davant la falta d'efectius. Busom també va destacar el pilar de 7 amb folre, per l'exigència que comportava afrontar-lo en una plaça com la de Valldoreix. "Estem molt contents amb els resultats", va assenyalar.
Amb la Mercè ja a l'horitzó, els Minyons afronten ara una setmana de preparació intensa. "Amb molta il·lusió, amb moltes ganes de provar, d'assajar fort i de veure què podem preparar per anar de màxims a la Mercè", apuntava Busom.
La colla actuarà dissabte a la tarda a Calella, amb motiu de la seva Festa Major, i diumenge al migdia serà a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per participar en les festes de la Mercè. Per preparar aquesta actuació, els Minyons han programat dos assajos especials al pati de Cal Reig, dijous 24 de setembre, de 19 a 23 hores, i divendres 25, de 20 a 24 hores.