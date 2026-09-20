Els Mossos busquen cinc homes vestits de policies per endur-se un individu d'un cotxe a l'AP-7 al Vallès

ls Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP-7. Segons ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN, els fets van tenir lloc cap a les 19.30 hores d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula 'Policia' escrita a l'esquena i la cara tapada van treure un altre home, amb la cara plena de sang, de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis a la zona. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.\r\n