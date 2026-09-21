El MNACTEC omple Terrassa de robots per repassar la història de la robòtica

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) va inaugurar aquest diumenge a Terrassa l’exposició "Robots. Dels autòmats de Leonardo als humanoides del futur", una mostra interactiva que proposa un recorregut per la història, l’evolució i els diferents usos de la robòtica. La proposta reuneix prop de 70 robots i permet al visitant conèixer des dels primers autòmats fins als humanoides més avançats.
La mostra s’apropa al món de la robòtica a través de les pròpies màquines, però també d’audiovisuals, elements interactius, maquetes i infografies. El recorregut arrenca amb els autòmats històrics, entre els quals hi ha una reconstrucció a escala humana del Cavaller mecànic ideat per Leonardo da Vinci l’any 1495 i diversos Karakuri, els autòmats desenvolupats al Japó durant el període Edo.
L’exposició també dedica un espai als robots que han alimentat la imaginació col·lectiva a través de la ciència-ficció. El públic hi pot trobar figures com WALL·E, R2-D2 i BB-8, de l’univers Star Wars, o Terminator, que han contribuït a construir diferents visions sobre el futur de la robòtica.
El recorregut continua amb els primers robots que van marcar un canvi d’època a partir dels anys setanta, entre els quals hi ha el Hello Kitty Robot i el Taito, considerat un precursor dels actuals robots d’atenció al públic. També s’hi mostren alguns dels primers desenvolupaments en intel·ligència artificial, així com el primer robot humanoide que va viure a l’Estació Espacial Internacional.
La robòtica aplicada a entorns professionals ocupa una altra part de la mostra. S’hi poden veure robots terrestres, quadrúpedes, aeris i aquàtics que s’utilitzen en tasques de vigilància, inspecció, rescat, logística o intervenció en situacions de risc. També hi ha alguns dels robots emprats en àmbits de formació i recerca, com el Nao, el Hoap3 o el Darwin.
La tecnologia aplicada a la medicina i la rehabilitació també hi té un espai, amb exemples com un robot quirúrgic desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En l’àmbit domèstic, la mostra presenta robots socials i de companyia, com l’Aibo, el conegut gos robot japonès, o el Lovot, dissenyat per generar emocions i vincles afectius amb les persones.
El recorregut acaba amb els humanoides, presentats com una de les expressions més avançades de la robòtica. Entre els exemplars exposats hi ha l’Asimo, el REM, desenvolupat per l’empresa catalana PAL Robotics, i el GePeTo, creat per Casual Robots específicament per al MNACTEC.
Aquest últim incorpora intel·ligència artificial generativa i és capaç de mantenir converses amb els visitants, així com de crear imatges, poemes o relats a partir de les seves idees. D’aquesta manera, l’exposició no només repassa l’evolució de la robòtica, sinó que també planteja els reptes que comporta el desenvolupament d’aquestes tecnologies i les possibilitats que poden oferir per transformar el futur.
La mostra està organitzada pel MNACTEC, amb la direcció executiva de Casual Robots i la col·laboració de PAL Robotics, la UPC i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.