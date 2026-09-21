Un famós influencer firma pel Club Natació Terrassa: “Us agradaria una sèrie de la meva temporada?”

Bomba en el bàsquet terrassenc. El Club Natació Terrassa ha fet oficial el fitxatge estel·lar d'Herson Lorenzo, més conegut a xarxes socials com Herson "La Pantera", per al seu Sènior Masculí A. El creador de contingut, un dels grans fenòmens del bàsquet de carrer ("streetball") a l'Estat, farà el salt a la rigorosa Primera Categoria Masculina de Catalunya aquesta temporada.
“Us presentem les noves incorporacions i el fitxatge del nostre Sènior Masculí A. Jugadors que arriben per aportar, competir i donar-ho tot des del primer dia”, ha anunciat el club a través de les seves xarxes, oficialitzant l'arribada del terrassenc.
De la pista de carrer al pavelló federat
Amb més de 600.000 seguidors sumant els seus perfils a Instagram, TikTok i YouTube, Herson s'ha consolidat com un dels grans referents de l'1 contra 1 i el bàsquet urbà. Ara, el creador de contingut de Terrassa canvia el format digital per la dinàmica del 5 contra 5 federat, un repte esportiu que ha generat molta expectació entre els seus seguidors.
“Us agradaria una sèrie de la meva temporada?”, deixava anar a través del seu compte d'Instagram pocs minuts després de fer-se oficial l'anunci, obrint la porta a documentar des de dins tots els detalls del dia a dia del vestidor terrassenc.
L'arribada d'Herson "La Pantera" no només reforça la plantilla del CN Terrassa sobre el parquet, sinó que se situa com un molt bon moviment a nivell d'exposició per al bàsquet territorial català. El perfil mediàtic del jugador promet omplir les bancades del pavelló de la zona olímpica i acostar el bàsquet local a una audiència jove i digitalitzada.