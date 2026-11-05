Fer barri, donar suport al comerç de proximitat i pel camí, menjar: arriba la 10a Festa de la Paella

En un moment de canvi en els hàbits de consum i de transició cap a l'entorn digital, el comerç de proximitat de la Maurina reafirma la seva capacitat de resiliència. Aquest dissabte, 7 de novembre, de 11 a 15 hores, el carrer de Núria (entre Maria Auxiliadora i Dom Bosco) acollirà una nova edició de la Festa de la Paella, un acte de dinamització comercial que enguany creix en participació i racions.
L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Comerciants de la Maurina amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, comptarà amb 14 equips al concurs (quatre més que la passada edició) i preveu servir 600 racions de paella (100 més que l'any anterior).
Un espai de trobada per al barri
El president de l'Associació de Comerciants de la Maurina, Eduardo Méndez, durant la presentació de la programació ha destacat l'impacte d'aquesta jornada veïnal: "És un dia molt xulo que els veïns esperen amb ganes. Perquè realment és un dia molt maco pel barri. En un barri on tenim problemes i a vegades som notícia per coses negatives està bé passar una estona en comunitat, un dia per gaudir plegats, on sembla que s’esbaixen els problemes."
- Acte de presentació de la programació de la Festa de la Paella 2026
- J.M
Per la seva banda, el tinent d'alcalde i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, ha posat l'accent en el valor d'aquestes iniciatives: "En un moment en què estan canviant les àrees de consum, que com passem de carrers físics a carrers digitals, la capacitat de resiliència que tenen els nostres comerciants deriva d’aquest tipus d’activitats i iniciatives com la de la Festa de la Paella al barri de la Maurina."
Organització del concurs i jurat veïnal
Cada equip participant prepararà 25 racions que, en la majoria dels casos, acaba menjant-se el mateix equip i les seves famílies. Els equips representen entitats i comerços de la Maurina i dels voltants, com l'Associació de Veïns de La Planassa (Viladecavalls), els Diables de la Maurina o l'AFA de les Salesianes, que és una de les novetats d'enguany. Per poder abastir tot el públic, l'organització prepararà dues grans paelles més.
Tots els participants comptaran amb els mateixos ingredients (amb carn halal), tret de tres ingredients lliures que poden ser secrets (com espècies o elements decoratius). El guanyador s'endurà un premi de 200 euros per gastar als comerços de la Maurina.
El jurat estarà conformat per la regidora del Districte, Laura Rivas; el regidor de Comerç, Xavier Cardona; i representants d'associacions de comerciants d'altres barris com Can Palet i el Roc Blanc. Des de l'organització s'ha descartat incloure perfils gastronòmics perquè considera que "tothom sap quan una paella està bona o no".
Programa i tiquets
11 hores: Inici del concurs
13 hores: Degustació i deliberació del jurat
13.20 hores: Lliurament de premis
13.30 hores: Paella popular
Els tiquets tenen un preu de 4,50 € si es compren de manera anticipada a les botigues associades, i de 5 € si s'adquireixen el mateix dia de la paella.