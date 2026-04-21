Aspirants de la policia alemanya visiten Terrassa: “Ens escullen ells a nosaltres”

Un control de trànsit rutinari a la carretera de Montcada, a mitja tarda, amb cotxes aturats i agents demanant documentació. Res d’estrany, si no fos perquè, entre els policies presents, s’hi movien cares noves amb l’uniforme de l’Escola de Policia de Catalunya. Eren aspirants al cos d’Alemanya; observant, preguntant, comparant i prenent nota.
En aquest context, una quinzena d’aspirants de la policia alemanya han participat aquest dimarts en una jornada formativa a Terrassa. L’activitat, organitzada per l’Escola de Policia de Catalunya, ha tingut una primera parada a la prefectura de la Policia Municipal i una segona, molt més pràctica, al carrer.
Abans de sortir a l’asfalt, tocava entendre el context. A l’edifici, situat a l’avinguda de les Glòries Catalanes, comandaments i agents han posat sobre la taula les claus del model policial terrassenc. “El que expliquem és la ciutat, la seva idiosincràsia i quina és l’estructura policial i el model que duem a terme”, resumeix Jennifer Mercadé, inspectora de Divisió Territorial.
No és una visita casual. De fet, és a l’inrevés del que podria semblar. “Ens escullen ells a nosaltres”, apunta Mercadé. La ciutat desperta interès pel seu model policial i la seva manera de treballar. “Els interessa el nostre model i el nostre funcionament”, afegeix.
Els visitants arriben des de dues regions alemanyes: Mecklenburg - Pomerània Occidental, amb onze aspirants, i Baixa Saxònia, amb quatre més. Contextos diferents, marcs legals diferents, però una mateixa base. “Dins del que és l’heterogeneïtat del funcionament, sempre hi ha qüestions, maneres de fer i de comportar-se que es poden aprendre”, destaca la inspectora.
La teoria, però, es queda curta sense pràctica. I és aquí on el control de trànsit pren sentit. A peu de carretera, els aspirants observen com es desplega un dispositiu real, com es comuniquen els agents, com es gestionen les incidències. I també com es prenen decisions. “Els ensenyem com treballem i ells ens expliquen exactament com desenvolupen els controls policials en el seu país”, explica Mercadé.
Terrassa, referent policial
Per a Emili Martínez, intendent dels Mossos d’Esquadra i responsable de relacions internacionals de l’Escola de Policia de Catalunya, aquest tipus de jornades són una peça més d’un programa més ampli. “En una setmana intentem concentrar activitats tàctiques amb visites organitzatives. Visiten diferents serveis dels Mossos, però també policies locals d’excel·lència, com la de Terrassa”, assenyala, avançant que la ciutat repetirà en futures edicions. De fet, la Policia Municipal ja va rebre l’any passat alguns aspirants al cos integral de Lituània.
Pel que fa a les diferències formatives, l’intendent destaca que el model alemany es basa en estudis universitaris de tres anys, mentre que a Catalunya la formació és més concentrada. Tot i això, ha reivindicat el nivell del sistema català: “Podem estar molt orgullosos tant de la nostra policia com del nostre sistema de formació. El nivell és realment d’alta qualitat”, ha conclòs Martínez.