La casa de l’arquitectura obre les portes en ple centre

La casa de l’arquitectura del Vallès, un edifici amb molt de vidre en forma de bumerang, situat en un espai que fa temps que esperava prendre vida al carrer de la Rasa, cantonada amb Gaudí, ha obert portes aquest dimarts per convertir-se en un espai pioner. Es tracta de la primera seu compartida a Catalunya del Col·legi d’Arquitectes (Coac) i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica (Cateb). Segons ha destacat el president del Cateb, Celestí Ventura, l’estrena d’aquest espai respon al fet que tots dos perfils “tenen competències complementàries, i és on rau la nostra força”.
Aquest entorn lluminós de 630 metres quadrats, concebut originalment el 2006 per Juli Capella i adaptat ara per l’estudi RGA Arquitectes sota el projecte “Viandox”, ha buscat la màxima flexibilitat. L’objectiu principal és oferir el millor servei unificat als professionals del Vallès. Els despatxos ocupen la primera planta i a la planta baixa hi ha espai per exposicions i actes.
La inauguració ha aplegat els màxims representants de cada institució. El degà del Coac, Guim Costa i Calsamiglia, ha agraït “la voluntat de feina conjunta” que ha permès esquivar els entrebancs del procés. Finalment, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha emfatitzat que el nou equipament projecta “un missatge crec molt potent de qualitat professional i arquitectònica, d’arrelament i sobretot també d’evocació de futur”. A més, l’alcalde ha celebrat la feina conjunta en reptes de ciutat, com ara l’erradicació de l’amiant.
Els delegats territorials, Fermín Aparicio i Vanessa Ballester, han basat la nova estratègia en tres compromisos clars: proximitat, formació contínua i interlocució sòlida amb les administracions. “No volem un espai buit per a reunions de junta, sinó un lloc on el professional entri amb un dubte i surti amb una solució”, han reblat.
Un equip liderat per RGA Arquitectes ha redactat el projecte i dirigit l’obra. La rehabilitació de l’edifici l’ha executat MCM Obres i Serveis amb un pressupost de 719.000 euros.