Leitat posa en marxa el seu primer conveni col·lectiu propi

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha posat en marxa el seu primer conveni col·lectiu propi, després d’un acord que ha comptat amb el suport del 98% de la plantilla i la signatura conjunta entre la direcció general i el comitè d’empresa.
Segons expliquen des de la mateixa organització, es tracta d’un pas que vol adaptar el marc laboral a la realitat d’un entorn científic i tecnològic dedicat a la recerca, el desenvolupament i la innovació, deixant enrere l’antic marc del sector tèxtil. El nou text laboral ja ha estat registrat i entrarà en vigor amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2026, amb una vigència prevista de tres anys i revisions anuals tant del calendari laboral com de les condicions salarials.
Des de Leitat subratllen que el conveni reforça els compromisos en matèria d’igualtat d'oportunitats, salut laboral i no-discriminació, alhora que redefineix algunes categories professionals per ajustar-les millor a l’activitat científica i tecnològica actual. En aquest sentit, fonts de l’entitat apunten que el nou marc ha de permetre adaptar les condicions laborals a la naturalesa canviant de la recerca i la innovació, millorar la gestió del talent i garantir una resposta més eficient davant les noves demandes del mercat i de les empreses col·laboradores.
"El nou conveni situa a Leitat com una organització capdavantera en la modernització de les relacions laborals dins el sistema tecnològic català i estatal, dotant-la d’un instrument propi de presa de decisions per millores futures de manera interna i autònoma, reforçant la capacitat de l’entitat per atraure, retenir i motivar professionals d’alt nivell", exposa l'entitat en un comunicat.
El director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, afirma que “aquest conveni és molt més que un marc laboral: és una expressió del nostre compromís amb les persones que fan possible la nostra missió”. Segons afegeix, l’acord ha de contribuir a consolidar una organització “més cohesionada, moderna i competitiva”, amb condicions “justes, equilibrades i adaptades al seu temps”.
Per la seva banda, des del comitè d’empresa destaquen “el valor d’haver aconseguit un acord basat en el diàleg, la col·laboració i el consens” i recorden que feia temps que la plantilla reclamava un conveni propi. En aquest sentit, consideren que el resultat “reflecteix una voluntat compartida de garantir la seguretat, la igualtat i la sostenibilitat laboral”.