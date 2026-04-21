Leitat rebrà el Premi d’Honor en la 10a gala dels Premis Muncunill a la Innovació

Els Premis Muncunill a la Innovació arriben enguany a la seva desena edició amb una gala especial que reconeixerà la trajectòria del centre tecnològic Leitat amb el Premi d’Honor. L’acte tindrà lloc el pròxim 7 de maig al Teatre Principal i servirà per celebrar una dècada d’uns guardons impulsats per l’Ajuntament de Terrassa per posar en valor la innovació empresarial, social i cultural.
El Premi d’Honor distingirà la trajectòria de l’històric Acondicionamiento Tarrasense, avui conegut com a Leitat, una institució amb més de 120 anys d’història vinculada a la transformació industrial. Fundat el 1906, el centre s’ha consolidat com un referent en recerca aplicada i transferència de tecnologia cap al teixit empresarial, especialment en àmbits com els materials avançats, la sostenibilitat i l’economia circular, la salut i biotecnologia o la indústria 4.0. El guardó reconeix la seva capacitat d’adaptació i innovació constant, així com el seu paper com a pont entre la ciència i l’empresa.
Durant la presentació de l’edició d’enguany, el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, va destacar que els premis arriben “amb la mateixa il·lusió que la primera edició del 2017, però amb l’experiència acumulada d’aquests anys”. Salvador també va subratllar el paper de Terrassa com a ciutat vinculada a la innovació i el coneixement.
Segons la directora municipal d’Innovació, Esther López, els guardons han evolucionat al llarg d’aquests deu anys per acostar el concepte d’innovació a la ciutadania. En aquest sentit, va recordar que el projecte va néixer amb il·lusió però també amb dubtes sobre si la iniciativa seria entesa pel públic. “Any rere any hem anat escoltant i incorporant millores, i avui una bona part de la ciutat ja identifica els premis amb la innovació”, va explicar.
Els guardons van començar el 2017 amb tres categories, amb innovació empresarial local, innovació empresarial estatal i el Premi d’Honor, i posteriorment s’hi van afegir nous àmbits. El 2018 es va crear la categoria d’innovació cultural i el 2019 la d’innovació social, ampliant així el reconeixement a projectes més enllà del sector estrictament tecnològic.
La gala de la desena edició també inclourà diverses propostes culturals. L’escriptor Marc Artigau obrirà l’acte amb un conte en directe dedicat a la innovació, mentre que un conjunt de metall i percussió de la Orquestra Simfònica del Vallès posarà la música a la vetllada.
Ja es coneixen els nominats d’enguany
La presentació d’aquest dimarts ha servit també per a anunciar els nominats a totes les categories d’aquest 10è aniversari. Sobre la innovació empresarial d’àmbit local, destaquen companyies com Luis Soriano S.A. (Sonpura), All4Labels, COMSER, Wecaria, AEInnova, R.T. Espinar (RAYPA), Sensofar i Telstar. Pel que fa a l’àmbit estatal, els nominats inclouen grans corporacions i startups innovadores com Repsol, Luxquanta, CAF, Solutex, Grup Saltó, Sateliot, Aistech Space i Open Cosmos.
En innovació cultural, els projectes seleccionats són La Veronal, Cima Projectes, Títeres Etcétera, l’editorial Ya lo dijo Casimiro Parker, Casa Batlló, Delaguila Games, Minoria Absoluta i Grup Lavinia. Finalment, en la categoria d’innovació social, els nominats són Bidons Egara, Ituas, Minifunkids, Flamingo Biomechanical Lab, Fluidra, Boehringer Ingelheim España, Talkual i Domestic Data Streamers.
Aquest any, el jurat està format per professionals de referència en cada àmbit, però amb la particularitat que el formen persones que ja hi havien participat al llarg de les 9 edicions anteriors. En la categoria local hi participen representants de Cecot, la Cambra de Comerç de Terrassa, la UOC i la UPC. En l’àmbit estatal empresarial, el jurat inclou membres de la Generalitat, Fundación Cotec, i2CAT i Ficosa. En cultura, hi intervenen experts vinculats a LaFACT, institucions culturals i el Consell Audiovisual de Catalunya, mentre que en l’àmbit social el jurat està integrat per representants de la Fundació Prodis, el tercer sector i entitats de projectes socials i innovació.