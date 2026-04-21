VÍDEO | Una guineu sorprèn els veïns de Can Jofresa

L’animal, aparentment desorientat, semblava intentar accedir a un edifici residencial

Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 08:26
Actualitzat el 21 d’abril de 2026 a les 08:58

Terrassa ha viscut una escena poc habitual al barri de Can Jofresa, on una guineu ha estat vista intentant accedir a la comunitat d’un edifici residencial. L’animal, aparentment desorientat, s'ha acostat a la porta d’entrada i fins i tot s'ha estat uns minuts assegut davant del portal, despertant la curiositat dels veïns.

Les imatges, captades per un veí, mostren la guineu, un exemplar aparentment força jove, a tocar de la porta de l'edfici, saltant cap al vidre i observant l'entorn. Es desconeix quant temps ha romàs a la zona.

No consten casos recents sobre la presència de guineus en aquest barri concret de Terrassa. Tot i això, la proximitat de la ciutat amb espais naturals com el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac fa possible l’aparició puntual de fauna salvatge.

 

Notícies recomenades