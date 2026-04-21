VÍDEO | Una guineu sorprèn els veïns de Can Jofresa

Terrassa ha viscut una escena poc habitual al barri de Can Jofresa, on una guineu ha estat vista intentant accedir a la comunitat d’un edifici residencial. L’animal, aparentment desorientat, s'ha acostat a la porta d’entrada i fins i tot s'ha estat uns minuts assegut davant del portal, despertant la curiositat dels veïns.\r\n\r\nLes imatges, captades per un veí, mostren la guineu, un exemplar aparentment força jove, a tocar de la porta de l'edfici, saltant cap al vidre i observant l'entorn. Es desconeix quant temps ha romàs a la zona.\r\n\r\nNo consten casos recents sobre la presència de guineus en aquest barri concret de Terrassa. Tot i això, la proximitat de la ciutat amb espais naturals com el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac fa possible l’aparició puntual de fauna salvatge.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n