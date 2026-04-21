ERC demana un pla per frenar la despersonalització comercial als carrers de Terrassa

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Terrassa ha anunciat que presentarà una proposta de resolució al pròxim ple per reclamar una regulació i ordenació comercial més estricta. L’objectiu de la mesura és protegir el comerç de proximitat i evitar la proliferació excessiva d’establiments d’un mateix tipus, com ara franquícies, locals d’estètica d’ungles o supermercats de 24 hores.
Els republicans han volgut deixar clar que la seva iniciativa fuig d'altres discursos polítics que cerquen estigmatitzar negocis concrets, ja que el seu únic propòsit és debatre el model comercial i ordenar la complexitat actual per defensar un millor equilibri en l'oferta. En aquest sentit, han remarcat que la realitat comercial és canviant i s'ha d'analitzar contínuament; si bé ara la preocupació se centra en determinats models, en el passat ja es van viure saturacions similars amb el boom de les assegurances o la proliferació de botigues de carcasses de mòbils.
La pèrdua d'identitat dels eixos comercials
La portaveu republicana, Ona Martínez, ha alertat sobre la concentració creixent d'activitats comercials de poc valor afegit que afavoreixen l'especulació, debiliten el comerç local i empobreixen l'experiència ciutadana. En aquest sentit, Martínez ha afirmat que "quan els eixos comercials de Terrassa no són gaire diferents dels eixos comercials d'altres ciutats, perquè tot cada vegada és més homogeni i més igual, el que acaba perdent és la ciutat".
Segons la portaveu, aquesta dinàmica s'explica per la "manca de planificació" de l'actual govern municipal, al qual acusa de deixar actuar "la inèrcia" i de "no prendre decisions valentes" per governar l'evolució dels carrers.
Un cens actualitzat i possibles moratòries preventives
Per revertir aquesta situació, ERC detalla una sèrie d'accions que passen, en primer lloc, per l'elaboració d'un cens comercial exhaustiu integrat en els estudis de l'Ajuntament. Aquesta eina ha de permetre identificar les zones amb una concentració excessiva de negocis similars. Un cop analitzades les dades, la formació proposa redactar un pla especial d'usos comercials que limiti aquestes aglomeracions mitjançant criteris objectius, com ara l'establiment de distàncies mínimes.
A més d'ordenar l'oferta i impulsar mesures en positiu per afavorir les activitats estratègiques, no es descarta l'aplicació de suspensions temporals de llicències si cal actuar preventivament. El regidor Pep Forn ha recordat que l'Ajuntament ja té experiència en aquest àmbit, citant la regulació històrica de les entitats bancàries al carrer Major o la limitació més recent en l'obertura de benzineres.
Segons el regidor, no es tracta d'anar en contra de l'emprenedoria, sinó de marcar des de l'administració el rumb urbanístic de la ciutat per afavorir experiències "de qualitat" i rebaixar la "pressió sobre els preus dels lloguers dels locals". En aquesta mateixa línia, Forn ha insistit que, malgrat que Terrassa encara no pateix una situació crítica com la d'altres municipis, l'anticipació és fonamental: "El millor moment de regular les coses és quan no tens problemes, quan tens problemes ja t'han avançat".
Suport als bombers voluntaris i defensa del patrimoni local
ERC també portarà a la junta de portaveus dues propostes addicionals. D'una banda, donarà suport al manifest per dignificar les condicions de treball dels bombers voluntaris, un col·lectiu que des de parcs com els de Matadepera o Viladecavalls actua sovint a Terrassa en cas de necessitat.
D'altra banda, els republicans insten la Generalitat de Catalunya a exercir el dret de tanteig i retracte sobre el retaule de Santa Maria de Toudell. El grup demana màxima agilitat per tancar positivament l'expedient per declarar-lo bé d'interès nacional. A més, Esquerra exigeix que, una vegada adquirit per l'administració catalana, aquest patrimoni s'exposi de manera íntegra al mateix territori, reclamant que la peça es quedi als museus de Terrassa o Viladecavalls. Aquesta darrera acció s'ha treballat de manera coordinada amb el grup municipal d'ERC a Viladecavalls i el grup parlamentari al Parlament de Catalunya.