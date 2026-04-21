Llargues cues pel procés de regularització a Terrassa: “M’agradaria revalidar els meus títols i continuar estudiant”

El procés extraordinari de regularització de persones migrades ha fet un gir notable a Terrassa en només 24 hores. Si bé aquest dilluns l’inici dels tràmits presencials va transcórrer amb normalitat i sense cues a les oficines d’atenció ciutadana, aquest dimarts el Centre Cívic Montserrat Roig de Ca n’Anglada s’ha omplert a vessar des de primera hora del matí. Centenars de persones s’han concentrat a l’equipament municipal per obtenir la informació i la documentació necessària per accedir a una mesura llargament esperada. La imatge contrasta amb la fluïdesa del primer dia, que va funcionar amb cita prèvia segons els mateixos usuaris, amb les cues d’aquesta jornada, confirmant l’alt interès que ha despertat el procés entre la població migrant.
L’Ajuntament ha desplegat un dispositiu descentralitzat que es mantindrà actiu fins al 25 de juny, amb capacitat per atendre fins a 9.000 persones. Aquesta xifra supera àmpliament els 5.000 possibles beneficiaris estimats pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a la ciutat. A escala catalana, la regularització podria arribar a unes 150.000 persones.
Entre les persones que han fet cua hi ha l’Antony N. Mendoza, del Perú, que fa dos anys que viu a Terrassa, on va arribar a per la recomanació d’amics. Actualment treballa com a repartidor i veu en la regularització una oportunitat clau: “Poder regularitzar els meus documents i treballar legalment”, explica. També destaca la importància d’accedir a la seguretat social.
Una motivació similar expressa l’Anderson Sundin, equatorià, que porta nou mesos a la ciutat. Va arribar per la inseguretat al seu país i s’ha instal·lat amb la seva tieta, resident des de fa cinc anys. En el seu cas, la regularització li genera ambició, diu: “Soc auxiliar d’infermeria i m’agradaria revalidar els meus títols i continuar estudiant”, assenyala.
També la Liz Mariela Cabrera, del Paraguai, que fa un any que viu a Terrassa, treballant com a cuinera en un bar. “Estic seguint un tractament mèdic. Em pot venir bé la regularització per accedir a la seguretat social i tenir més oportunitats”, diu. En el seu cas, va arribar a Terrassa per recomanació de la seva família, instal·lada a la ciutat des de feia temps.
Implicació municipal
Durant la jornada, la regidora de Ciutadania i Migracions, i del Districte 2, Lluïsa Melgares, ha estat present al mateix centre cívic, atenent personalment els assistents i ajudant a organitzar la informació a l’entrada de l’equipament. “Són ciutadans de Terrassa que viuen amb nosaltres des de fa temps. Ens interessa que estiguin regularitzats perquè puguin treballar, cotitzar i integrar-se bé, amb els drets que els corresponen”.
Segons la regidora, la mesura no només beneficia les persones afectades, sinó també el conjunt de la ciutat. “Permet ordenar la situació i fer aflorar l’economia submergida”, apunta. També ha remarcat que facilitarà una millor planificació dels serveis municipals, com l’habitatge, l’ocupació o l’educació.
L’horari per a la resta de jornades
L’acompanyament en el procés de regularització no acaba aquí. Durant els propers dies, l’Ajuntament ha preparat un seguit de sessions informatives i punts de recolzament per a dirigir els usuaris i resoldre dubtes. Aquest 22 d’abril, a la Biblioteca Central, hi ha programada una sessió informativa de 16 a 20 hores. Sessió que es repetirà per partida doble l’endemà, Sant Jordi, des de les 12 hores i des de les 16 hores, al Centre Cívic Montserrat Roig. La setmana següent, hi ha dos punts de recolzament a la ciutadania: un, dilluns 27 d’abril, a les 15 hores, i l'altre, dimarts 28 d’abril, a les 10 hores, tots dos al Centre Cívic Alcalde Morera de Can Palet. Mateix escenari de les dues sessions informatives programades per a dijous 30 d’abril, a les 12 i a les 16 hores.