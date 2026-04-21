Els Relats Solidaris de l’Esport, a benefici de la Fundació Avan

Aquesta setmana, el futbolista del FC Barcelona Eric Garcia ha estat el padrí de la 21a edició dels Relats Solidaris de l’Esport, una iniciativa impulsada per una quarantena de professionals del periodisme esportiu que uneix esport, comunicació i compromís social per donar suport a projectes socials del territori.\r\n\r\nEls beneficis que es generin amb la venda d’aquest llibre es destinaran enguany a la Fundació Privada AVAN, una organització amb més de tres dècades d’experiència en l’acompanyament de persones amb malalties neurològiques i les seves famílies.\r\n\r\nL’entitat destinarà els diners de la recaptació a la incorporació d’un exoesquelet de rehabilitació. Aquest llibre solidari estarà disponible durant la Diada de Sant Jordi. Es pot adquirir a les parades de la fundació a Terrassa i Sabadell, així com a través d’El Corte Inglés.\r\n