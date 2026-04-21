“Prohibit mirar: avui els colors es tasten!”, el conte guanyador del concurs de Sant Jordi de MútuaTerrassa

El conte “Prohibit mirar: avui els colors es tasten!”, de Maria Pérez Parra, ha estat el guanyador del IX Concurs de Contes de Sant Jordi impulsat per MútuaTerrassa. L’obra, centrada en la conscienciació sobre la discapacitat visual, destaca per la seva aproximació sensible i quotidiana a aquesta realitat, amb la voluntat de fomentar l’empatia entre els més petits.
El certamen, que enguany ha comptat amb 21 obres participants, té com a objectiu promoure la lectura, els hàbits saludables i la sensibilització social. En aquesta edició, el focus s’ha situat en la discapacitat visual, una temàtica que el jurat ha valorat especialment per la seva capacitat educativa i transformadora.
Una història que mira més enllà dels ulls
La protagonista del conte és l’Arlet, una nena de set anys amb discapacitat visual que descobreix el món a través dels sons, les olors i les textures. Lluny d’una mirada centrada en la limitació, el relat aposta per una visió positiva i rica de la seva experiència. A través del seu dia a dia, l’Arlet ensenya al seu entorn que hi ha moltes maneres de percebre la realitat.
Segons explica l’autora, aquesta mirada no va ser casual: “Vaig pensar en fer una nena real al seu dia a dia i veure més des de la part positiva, no des de la part d’estigma, de mancança, sinó veure com una forma positiva d’experimentar com ella veu el món”.
Tot i no tenir experiència directa amb persones amb discapacitat visual, Maria Pérez va veure en el concurs una oportunitat per reflexionar sobre una realitat sovint invisible: “Vaig escriure el conte no amb la idea de guanyar, sinó de pensar-hi, d’un tema sobre el que potser hem de pensar una miqueta tots”, afirma.
En aquest sentit, l’autora destaca el valor de les iniciatives que aborden temàtiques socials: “Sempre considero que com a persones hem de fer una miqueta tots. M’agrada que com a entitat ja tinguin aquestes iniciatives”. Per a ella, el procés creatiu ha estat també una manera d’apropar-se a una experiència que desconeixia: “Són coses que a vegades, si no les tens a prop, no te les preguntes”. Tot i estar pensat per a infants, el relat apel·la també al públic adult. “Crec que com a adults també és important. Els contes tenen un rerefons”, assenyala Pérez Parra, reivindicant el valor universal d’aquest tipus d’històries.
Malgrat el reconeixement, l’autora es mostra humil davant l’impacte de la seva obra: “Que el meu conte sigui una eina, encara no ho acabo d’assimilar. Simplement em fa il·lusió veure’l editat i il·lustrat”. Amb tot, té clar el missatge que vol transmetre: “Fomentar l’empatia, fomentar que no et quedis només amb com veus tu el món, sinó com el veu l’altra persona”.
El conte farà el salt als escenaris el pròxim 24 d’abril, amb una representació teatral a càrrec dels alumnes de 5è de l’escola L’Avet. L’acte, conduït per la presentadora Elisabet Carnicé, servirà també per reflexionar col·lectivament sobre la importància de la tolerància i el respecte a la diversitat.