ATL inverteix 158 milions fins al 2032 per transformar i renovar la planta d'Abrera

L'Ens d'Abastament d'Aigües Ter Llobregat (ATL) preveu invertir 158 milions d'euros fins a l'any 2032 per ampliar i modernitzar les instal·lacions de tractament i distribució de la planta d'Abrera. Aquest ambiciós programa d'actuacions estratègic garantirà un subministrament de màxima qualitat, més segur i ambientalment més eficient, un fet que beneficiarà directament els municipis de Terrassa, Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls.
L'acte de presentació del pla d'inversions, celebrat aquest dimarts a les mateixes instal·lacions d'Abrera, ha comptat amb la presència de la regidora de Cicle d'Aigua de Terrassa, Patricia Reche; el tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque; l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer; l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, i el director d'ATL, David Vila.
Actuacions destacades i millora del gust de l'aigua
El gruix de les inversions es divideix en tres grans eixos d'actuació per reforçar la fiabilitat de tota la xarxa.
En primer lloc, es destinaran 66 milions d'euros a millores estructurals a la planta d'ATL durant els pròxims sis anys. Aquestes obres inclouen el reforç de les conduccions principals i l'augment de la seguretat operativa.
Dins d'aquest paquet, a Terrassa es construirà una nova conducció fins a la planta de Can Poal i noves estacions de bombament a Can Boada i Can Poal, a més de substituir trams de xarxa per reduir fuites i augmentar l'eficiència. De fet, des del gener ja s'ha programat una primera inversió de 5 milions d'euros a l'entorn de la planta d'Abrera i a la xarxa que operava Taigua fins ara.
En segon lloc, s'invertiran 22 milions d'euros en la rehabilitació integral de l'ETAP Llobregat per modernitzar-ne completament els equipaments. Finalment, una partida de 65 milions d'euros servirà per ampliar la planta d'electrodiàlisi reversible, cosa que permetrà augmentar la capacitat de tractament fins als 4 m³/s.
Aquesta reforma estructural del sistema d'abastament a la zona del Vallès Oest permetrà que la ciutat rebi una aigua processada amb tecnologies d'última generació, com ara la modernització de filtres, els nous decantadors i l'ampliació del sistema de desmineralització (EDR).
Actualment ja s'ha incrementat l'aportació d'aigua procedent de l'ETAP Llobregat, que disposa d'un sistema avançat de tractament de sals, la qual cosa ha suposat una millora molt notable de la qualitat i la percepció organolèptica de l'aigua que arriba a les llars.
Precisament en aquesta línia, la regidora Patricia Reche ha remarcat que el nou pla d'inversions garantirà "una gran millora en la garantia del servei, implantació de tecnologies de tractament avançades i representarà una millora evident en el gust de l'aigua de Terrassa".
Nou model de gestió en alta i acord amb Taigua
Des de l'1 de gener de 2026, ATL és l'empresa responsable de gestionar el servei de subministrament d'aigua en alta que, fins a aquell moment, depenia de l'empresa pública TAIGUA. Aquest canvi de gestió s'emmarca en un conveni aprovat pel ple municipal de Terrassa el desembre passat, el qual estipula que ATL incorpora els actius i el personal de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Abrera.
Com a compensació per aquest acord, Taigua rebrà un ingrés de 6,1 milions d'euros, xifra que correspon al valor net de les instal·lacions traspassades. Aquesta suma permetrà a l'empresa local impulsar noves inversions per renovar la xarxa, modernitzar les infraestructures i fer el sistema molt més resilient.
El servei d'abastament d'aigua en baixa, és a dir, la distribució domiciliària a Terrassa, el continua prestant Taigua.