El camp de futbol de les Palmeres tanca temporalment per obres de millora

El complex esportiu de les Palmeres enceta una nova etapa amb millores que s’aniran fent visibles. Així, el camp de futbol ha aturat l’activitat temporalment per fer-hi obres. La decisió de la concessionària respon a motius tècnics per garantir la seguretat dels usuaris i complir la normativa. Segons ha explicat el regidor d’Esports, Alberto Muñoz, a la comissió de Projecció de la Ciutat, l’Ajuntament ha garantit que les activitats, els entrenaments i les competicions que es feien a la instal·lació fins diumenge “es redistribuiran” en altres camps de la ciutat perquè “cap infant es quedi sense fer esport”.
Un cop finalitzades les obres, serà el nou operador, DEPOR 4 Siglo XXI, qui haurà d’acordar directament amb les entitats els horaris i les condicions de retorn a les instal·lacions, tot i que l’Ajuntament mantindrà un seguiment. El 9 de febrer es va formalitzar el traspàs a la nova empresa, que gestionarà l’espai durant els pròxims 20 anys. En la comissió d’ahir també s'ha confirmat que els treballadors han estat donats d’alta amb la nova adjudicatària, garantint els seus llocs de treball. Muñoz ha assenyalat que, tot i les deficiències detectades, l’estat general de les instal·lacions era lleugerament millor de l’escenari més pessimista que es preveia. D’entrada, ja s’han començat a fer altres reparacions urgents com el restabliment de l’aigua calenta.
Girs de guió a la Seu d’Ègara
Més enllà de l’esport, la comissió ha abordat la candidatura de la Seu d’Ègara a la UNESCO. L’oposició ha lamentat que “els canvis constants de relat no ens ajuden a tirar endavant”, ja que s’hi concorrerà finalment en solitari un cop descartat el projecte conjunt amb Macedònia i Egipte. El tinent d’alcalde Joan Salvador ha justificat que el nou enfocament, que integra al relat altres seus episcopals del llevant mediterrani (Empúries, Barcelona, Tarragona i València), respon a “indicacions d’experts” per sumar punts i no a decisions “capritxoses”. Al març es presentarà el projecte del futur centre d’interpretació.
D’altra banda, sobre l’estancament del trasllat de l’Institut del Teatre, l’Ajuntament diu que la Diputació en manté el compromís: “És un acord que tenim i que s’ha de fer sí o sí; de tota aquella pastilla de l’AEG se n’han d’ocupar ells, ja sigui el 100% per al centre de formació d’arts escèniques o el 80% i una altra activitat”. Salvador s'ha compromès a assistir a la pròxima reunió per conèixer l’estat del projecte de primera mà.