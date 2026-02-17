Vetlla i plors de vídues abans de tancar els actes del Carnestoltes

Abans d’enterrar allò enterrable en tan digna data de peix blau, la de dimecres, el Carnestoltes del 2026 ha acudit a la cita ineludible amb el tradicional Ball de Vídues, que demanava dol rigorós i va premiar la millor caracterització en la desfilada de planyívoles. \r\n\r\nAbans, però, ahir i també dilluns, es va realitzar la Vetlla de la Tiffa-Rola i el rei Tiffa-Nal a l’atri de l’Ajuntament. A partir de les 20 hores, el ball de les vídues, amenitzat per Arreplegats, també a l’entrada de l’edifici consistorial. Tot acabarà avui, Dimecres de Cendra, quan Terrassa acomiadarà el Carnestoltes amb la Rua Mortuòria, l’Enterrament de la Sardina al parc de Vallparadís (que inclourà un espectacle teatral i de foc) i una sardinada popular gratuïta, oberta a tota la ciutadania. Finalitzarà així un Carnestoltes 2026 que va començar girat pel vent i obligat a suspendre les activitats del primer dia, dijous passat, per anar assolint normalitat i arribar al punt àlgid dissabte amb la gran rua i la victòria dels toreros antitaurins de la comparsa dels Carnívals.\r\n