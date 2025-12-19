Cinema i sèries per gaudir des del sofà

Venen dies de manta i sofà i el consum de cinema a casa s’accelera. Hem demanat a sis representants de la indústria que ens recomanin una pel·lícula, una sèrie i un film infantil per poder degustar aquestes festes.
Jordi Garreta, actor
"As bestas”, “IT: Bienvenidos a Derry” i “Zootrópolis”
L’actor terrassenc Jordi Garreta, que acaba d’estrenar la versió cinematogràfica del musical de Dagoll Dagom “Mar i cel”, ens recomana el thriller rural de Rodrigo Sorogoyen (RTVE), la sèrie d’Andy Muschietty “IT: Bienvenidos a Derry” (HBO Max) i el film d’animació “Zootrópolis” (Disney +) per als més menuts.
Cristina Brandner, gerent del Parc Audiovisual
“Sueños de trenes”, “Adolescencia” i "Flow"
La gerent del Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa escull com a millor pel·lícula “Sueños de trenes” (Netflix), les sèries “Adolescencia” (Netflix) i “The White Lotus” (HBO Max) i la oscaritzada producció infantil letona “Flow” (Filmin i HBO Max).
Caye Casas, director de cinema
“La mesita del comedor”, "The Shivering Truth" i “Matar a Dios”
El cineasta egarenc Caye Casas escombra cap a casa i recomana la seva darrera pel·lícula, “La mesita del comedor” (Filmin i Amazon Prime), elogiada per Stephen King, i el seu primer treball, la comèdia “Matar a Dios” (Filmin i Amazon) com a film infantil. Com a sèrie, es fixa en “The Shivering Truth” (HBO Max).
Anna Cornudella, directora de cinema
“Bottoms”, “Twin Peaks” i "Balto"
La cineasta egarenca premiada a Berlín, Anna Cornudella, ens recomana el film “Bottoms” (Amazon Prime), la sèrie “Twin Peaks” (Filmin, SkyShowtime i Movistar +) i el film infantil “Balto” (Apple TV).
Ramon Vilajosana, cinèfil
“La sociedad de la nieve”, "Pluribus" i "Flow"
El periodista terrassenc Ramon Vilajosana es decanta per la cinta del barceloní J.A. Bayona “La sociedad de la nieve” (Netflix), la sèrie de Vince Gilligan “Pluribus” (Apple TV) i “Flow” (Filmin i HBO Max) com a títol infantil.
Emma Arquillué, actriu
"Frankenstein"
El film que ens recomana per aquestes festes nadalenques l'actriu terrassenca Emma Arquillué és el darrer treball del mexicà Guillermo del Toro, la seva particular versió de "Frankenstein" (Netflix).