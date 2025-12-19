El HiSS presenta un cicle per impulsar l’atenció integrada

El Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS), una iniciativa de la Fundació Joan Costa i Roma del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), ha presentat aquest divendres el "Cicle d’Innovació d’Atenció Integrada Social i Sanitària", una metodologia pràctica i oberta que vol ajudar organitzacions i professionals a estructurar projectes d’innovació en aquest àmbit.
L’objectiu és omplir el buit existent en metodologies específiques per a la innovació en l’atenció integrada. Segons la directora executiva del HiSS, Sió Heredia, "amb aquest cicle volem oferir una eina col·laborativa que permeti als projectes d’atenció integrada avançar amb rigor i de forma sistemàtica, equiparant-se a les eines i processos que fa anys que existeixen en altres àmbits”.
El desenvolupament de la metodologia ha estat liderat pel HiSS amb l’acompanyament de Mònica Zapata, experta en estratègia digital i innovació centrada en la persona, i s’ha basat en un procés col·laboratiu. La definició teòrica s’ha basat en l’estudi de context i sessions de cocreació, mentre que el cicle s’ha validat posant-lo a prova en 15 projectes reals, per comprovar-ne l’aplicabilitat i la facilitat d’ús, així com detectar àrees de millora.
Durant la presentació, entitats com Suara, el Consorci Salut i Social de Catalunya i Muvity, juntament amb el CST, han compartit la seva experiència en el procés de cocreació i validació, subratllant que ja han incorporat aquesta metodologia als seus projectes innovadors.
El cicle situa les persones usuàries, el seu entorn i els professionals —el denominat "triangle expert"— al centre, i s’estructura en set fases, des de l’exploració fins al desplegament i el canvi sistèmic. La guia completa es pot descarregar a la web del HiSS, que també preveu organitzar sessions formatives i tallers pràctics per facilitar-ne l’adopció.