El número que va somiar Albert Espinosa es ven a Terrassa: "Rebem trucades de tot arreu"

El somni va arribar en el moment menys esperat. Amb Albert Espinosa anestesiat en una sala d’operacions, mentre els metges li extirpaven un tumor que, afortunadament, acabaria sent benigne, va aparèixer una imatge inesperada enmig de la inconsciència. Però no era un record, ni un personatge, ni una escena de “Polseres Vermelles”. Era un número de la loteria de Nadal que sembla no dir-nos res, però potser està carregat de simbolisme: 50012.
L’escriptor, guionista i creador de “Polseres Vermelles” fa dècades que converteix el dolor en relat i la malaltia en esperança. Supervivent d’un càncer d’ossos diagnosticat als 14 anys, amb només un 3% de dificultats de viure, va construir una obra marcada per l’optimisme, les segones oportunitats i la convicció que, fins i tot en els moments més foscos, sempre hi ha alguna cosa a rescatar. Espinosa va deixar anar el número gairebé com qui no vol la cosa, en una publicació d’Instagram plena d’agraïments i alleujament. “Les pèrdues sempre es converteixen en guanys”, escrivia. I de cop, aquell número somiat enmig d’una operació va començar a circular, a comentar-se, a despertar supersticions. Perquè Nadal és temps de miracles, però també de casualitats.
El número 50012 es ven a l’administració de loteria del raval de Montserrat. Casualitat? Destí? O simplement una d’aquelles connexions invisibles que tant ens agrada llegir quan el calendari s’acosta al 22 de desembre? Sigui com sigui, en els darrers dies, més d’un terrassenc ja ha entrat per la porta de l’administració per adquirir aquest número. Per si de cas els somnis, aquest Nadal, també reparteixen sort.
Des de l’administració del raval de Montserrat expliquen que el 50012 ja estava a la venda abans que el somni d’Albert Espinosa el posés al centre de totes les mirades. No és un número que tinguin cada any, però enguany forma part de l’oferta, i des que Espinosa el va mencionar, l’interès s’ha disparat: “Rebem trucades de tot arreu preguntant pel 50012”.
Tot i això, encara queden algunes sèries del número, tot i que des de l’administració reconeixen que “està volant” i que és probable que s’acabi aviat. El Jabac Terrassa també ha confiat en el 50012 com a número del club per a la Loteria de Nadal.