Els experts de la CE no han pogut identificar “cap ruta òbvia” de fuita de la PPA de l’IRTa-CResA

Els experts de la Comissió Europea no han pogut identificar “cap ruta òbvia” de fuita del virus de la pesta porcina africana (PPA) de l’IRTa-CResA. En un informe preliminar, la missió d’experts europeus (EUVET) assegura que les anàlisis no permeten identificar-ne l’origen per manca de soques comparables, tot i que s’han detectat marcadors genètics que podrien ajudar a rastrejar-lo amb més dades.\r\n\r\nRecomanen ampliar la seqüenciació de mostres d’altres brots i de virus disponibles al centre, comparar-les amb seqüències d’altres laboratoris i implementar una PCR en temps real i enfocaments multigènics per cribrar estocs i mostres. A més, avalen les mesures de bioseguretat de l’IRTA-CReSA i consideren molt poc probable que l’incident amb el digestor al novembre estigui relacionat amb el brot.\r\n\r\nAquest divendres, el Ministeri d’Agricultura ha confirmart un nou cas de senglar positiu amb el virus que eleva el total a 27. L’animal va ser abatut dins de primer radi de sis quilòmetres però en una zona més allunyada de la resta. Aquesta circumstància ha obligat a modificar els municipis inclosos en el radi de 20 quilòmetres, que tenen prohibides les activitats organitzades al medi natural. Així doncs, s’incorporen a aquest segon radi Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats. En total, hi ha 10 focus notificats, tres dels quals primaris i 7 secundaris.\r\n