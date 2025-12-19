Terrassa activa l’alerta municipal per pluges intenses

L’Ajuntament de Terrassa ha activat el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta davant la previsió de pluges intenses per a les properes hores i durant la jornada de dissabte. La decisió, adoptada per l’alcalde Jordi Ballart, respon a l’activació del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) en nivell d’alerta per part de la Direcció General de Protecció Civil.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l’episodi s’iniciarà aquest vespre de divendres 19 de desembre i s’allargarà fins a la matinada de diumenge, amb una afectació especial a la meitat nord-est del país, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Les precipitacions podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts i, en alguns punts, anar acompanyades de tempesta i calamarsa. No es descarten acumulacions puntuals superiors als 100 litres en 24 hores a causa de la possible estaticitat dels xàfecs.
Riscos previstos a Terrassa
Pel que fa a la ciutat, les previsions concreten diferents franges de risc. Aquest divendres, entre les 19 i les 1 hores de la matinada de dissabte, el risc serà moderat. Dissabte, el nivell passarà a ser alt entre les 1 i les 19 hores, i moderat fins a les 1 de la matinada de diumenge.
Davant aquest escenari, el consistori ha posat en marxa diverses mesures preventives, com la convocatòria del Comitè d’Emergència de manera preventiva, l’avís als serveis municipals implicats i als responsables dels grups d’actuació, així com el contacte permanent amb el CECAT. També es preveu el seguiment de les trucades al 112, la informació constant a la població i la revisió dels punts més conflictius de la xarxa viària i de les zones inundables.
Recomanacions a la ciutadania
L’Ajuntament recorda la necessitat d’actuar amb la màxima prudència, evitar desplaçaments innecessaris i no aparcar en torrents, rieres o zones amb risc d’inundació. També es recomana consultar els canals oficials abans d’agafar el vehicle, circular preferentment per vies principals i seguir sempre les indicacions de les autoritats.
Protecció Civil insisteix a no creuar en cap cas rius, rieres o barrancs, ja que la força de l’aigua pot arrossegar persones i vehicles.