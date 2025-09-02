Baixada amb esquís per la Font Vella

Després d’un estiu calorós i unes setmanes en què Terrassa ha estat pràcticament deserta, torna l’activitat. La veritat és que hi ha ganes! Una de les primeres convocatòries és insòlita: “Baixada amb esquís i trineus per la Font Vella”. Es tracta d’una activitat promoguda per l’entitat terrassenca La Xemenia i coordinada pel Club d’Esquí Font Vella, que com la ciutat de Terrassa, té una llarga trajectòria en el món dels esports d’hivern.
La baixada està programada per aquest dissabte, 6 de setembre, a partir de les 12 hores, quan la neu es preveu que ja estigui consolidada. El Club d’Esquí convida tots els terrassencs a reunir-se al costat del RACC, el bell mig del centre de la ciutat. Els requisits, però, són clars i estrictes: roba d’hivern, esquís, trineus o qualsevol altre estri que pugui servir per lliscar neu.
Des de l’organització expliquen que “les vacances d’estiu ja s’han acabat, estem desolats i no ho portem gens bé. Si l’estiu s’ha acabat, això vol dir que Nadal és a tocar, i nosaltres ja estem més que preparats”. També afegeixen amb “qui no ha somiat mai baixar per la Font Vella tota nevada? Seria més terrassenc que menjar un Dàkar amb Viandox a l’era de la Masia Freixa”.
Serà la neu un problema?
Evidentment, els organitzadors compten que a Terrassa nevarà aquest dissabte. El Meteocat, però, preveu que hi haurà un sol radiant. De fet, perquè hi hagi neu suficient a Terrassa per haver d’anar esquiant i amb trineu ens hauríem de remuntar a fets extraordinaris de fa molts anys. És clar que el canvi climàtic ens està fent viure fenòmens meteorològics excepcionals, com grans onades de calor o tempestes abundants. Tanmateix, encara no s’ha arribat al punt que la neu aparegui a principis de setembre. Tot i que res es pot descartar en aquests moments.
L’escepticisme del Club d’Esquí té un motiu i la presidenta s’ha decidit a explicar-lo: “Hi ha gent que vol boicotejar la baixada dient que és impossible que nevi aquest dissabte. No en tenen ni idea! Un senyor amb un barret de paper de plata ens ha garantit que divendres a la nit caurà una gran nevada”.
Un "Plan B" que ho explica tot
La proposta contempla una alternativa en el cas que la neu aguardi uns mesos més. Si això passés la cita es transformaria en una cantada popular de nadales al bar del Centre Cultural El Social, situat al mateix carrer Font Vella. Allà, tothom qui vulgui podrà afegir-se a la festa i portar el seu instrument per fer-la encara més participativa tot cantant nadales. “Potser no podrem esquiar, però ens ho passarem igual de bé”, remarquen des del Club d’Esquí Font Vella.
Sembla evident que els esquís no són més que una forma irònica de demostrar, per part de La Xemeneia, que Terrassa és capaç d’organitzar activitats culturals i lúdiques que fomentin la creativitat, l’humor i la vida comunitària. El Club d’Esquí Font Vella sembla tenir més història que recorregut, però mentrestant, ens conviden a passar una bona estona entre amics, famílies i veïns.