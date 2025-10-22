La tecnologia que veu el foc abans que el fum

La lluita contra els incendis forestals entra en una nova fase tecnològica. Terrassa ha acollit una
demostració pilot que combina la detecció automàtica de foc amb l’ús de drons autònoms d’última generació. L’activitat es va fer al Parc Audiovisual de Catalunya, en el marc de la reunió del consorci europeu del projecte RESIST (Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology), que impulsa iniciatives per fer les ciutats més resilients davant del canvi climàtic.
L’Ajuntament de Terrassa, a través de
Protecció Civil, Innovació i Tecnologia, ha mostrat als experts participants el funcionament conjunt d’una càmera motoritzada de detecció de fonts de calor i columnes de fum, instal·lada a la coberta de l’edifici històric del Parc Audiovisual. La mostra va servir també per presentar un dron autònom DJI Dock 3 de l’empresa Instadrone.
La càmera, que funciona les 24 hores del dia, monitoritza la zona boscosa del nord-oest del terme municipal. Incorpora dues funcionalitats clau basades en
anàlisi d’imatge, algoritmes i IA: l’anàlisi tèrmica per identificar fonts de calor i la detecció automàtica de fum. En cas que el sistema detecti una anomalia, les imatges i les dades s’envien a la plataforma de ciutat intel·ligent, que permet consultar-les en temps real des del Centre de Coordinació Operativa Municipal. L’objectiu és detectar de manera primerenca un possible incendi forestal i enviar alertes a Protecció Civil i als serveis d’emergència, a través de la plataforma de ciutat intel·ligent.
“És utilitzar la tecnologia al nostre favor per
fer les ciutats més resilients”, explica Àlex Torres, tècnic RESIST de l’Ajuntament. “No es tracta de substituir el que ja fem, sinó de millorar-ho i ajudar-nos amb eines de la innovació”.
Tot i que el sistema encara és en fase de proves,
la previsió és que la càmera estigui plenament operativa abans de finals d’any. Actualment, l’equip tècnic treballa per calibrar la sensibilitat de detecció i reduir les falses alarmes provocades per elements com la boira o la humitat ambiental. “Ara estem ajustant el sistema perquè no confongui la boira amb fum real”, afegeix Torres. “Són detalls tècnics, però fonamentals per garantir la fiabilitat de les alertes”.
La possible connexió amb el dron
S'ha presentat també el DJI Dock 3, una estació autònoma que permet el
desplegament i retorn automàtic d’un dron de vigilància. Aquest aparell, d’uns 1,5 quilos de pes, pot enlairar-se en menys de 40 segons, arribar a una distància d’entre un i dos quilòmetres i transmetre imatges de vídeo i tèrmic en directe a la base de control.
El funcionament és senzill però potent: la càmera fixa detecta una possible font de calor i
envia la posició GPS al dron, que s’enlaira automàticament, es dirigeix a la zona i verifica si hi ha foc. Gràcies al zoom òptic, la càmera tèrmica i un làser de mesura, el dron pot confirmar l’origen de la columna de fum, detectar presència de persones o vehicles i fins i tot generar un codi QR amb les coordenades exactes per facilitar la feina als equips d’intervenció sobre el terreny. Aquest flux de treball, que redueix el temps entre la detecció i la verificació a només uns minuts, pot ser determinant per frenar l’expansió d’un incendi en fase inicial.
El visual de la càmera del dron
Alberto Tallón
“El següent pas és obtenir l’
autorització per operar de manera completament automàtica”, explica Armando Corrochano, director de projecte d’Instadrone a Espanya. “Per fer-ho cal un estudi de viabilitat aeronàutica coordinat amb les autoritats espanyoles, però és tècnicament possible”.
El dron pot mantenir-se estàtic per vigilar una zona, fer patrulles o acostar-se per obtenir més detall, sempre sota supervisió remota d’un pilot habilitat. De fet, l’empresa estima que amb tres bases Dock 3 es podria abastir tot el terreny forestal del nord de Terrassa.
Per a
Jordi Montserrat, director general d’Instadrone, la clau és “ impactar en l’agilitat de la indústria i la seguretat”. “Els drons no són només eines d’inspecció: formaran part del dia a dia per fer més segures i eficients les nostres activitats. Avui el món va molt ràpid, i necessitem tecnologia que ens ajudi a respondre més de pressa”. Foc al Parc Audiovisual? Cap problema
Durant la jornada es s'ha fet una demostració pràctica de com la tecnologia pot actuar davant d’un foc real, controlat pels ADF i Protecció Civil prop de la zona. La càmera instal·lada al Parc Audiovisual ha detectat automàticament una font de calor i va enviar un avís per correu electrònic a Protecció Civil, amb la posició GPS i una imatge adjunta. En pocs segons, el dron autònom s'ha enlairat amb la informació rebuda i es s'ha dirigit cap al punt indicat, a una velocitat propera als 70 quilòmetres per hora.
A través de la seva càmera tèrmica, els tècnics han pogut seguir tot el procés en temps real: el dronha confirmat el focus de calor i ha identificat presència de persones i vehicles a la zona, aportant context operatiu immediat. L’equip ha demostrat també la incorporació d’altaveus que van emetre missatges d’alerta audibles fins i tot a més de 120 metres de distància, així com una llum d’alta intensitat que podia servir de senyal d’alerta o de seguiment en emergències.
La velocitat amb la qual s'ha enlairat el dispositiu contrastava amb la tranquil·litat amb la qual baixava per a aterrar a la seva base. Una vegada allà, el dron ha procedit a carregar-se i a enviar totes les dades obtingudes. Un artefacte així està dissenyat per a carregar-se en 27 minuts, i té la capacitat d’aguantar volant al voltant de 45.