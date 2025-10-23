Civisme: noves normes als busos i sancions més altes

El ple ordinari d’octubre votarà l’aprovació inicial de la reforma de l’Ordenança de Convivència Democràtica, que actualitza el text vigent des del 2014 per adaptar-lo als nous reptes i actualitzar el règim sancionador. Segons la regidora de Protecció Civil i Via Pública, Ruth Hibernón, la reforma “s’ha elaborat amb la implicació de tots els grups municipals i adequa la norma als canvis socials i a les noves formes d’incivisme”. El nou redactat incorpora tres grans novetats: un capítol sobre la convivència al transport públic urbà, l’actualització de les mesures contra la discriminació i un apartat dedicat a l’absentisme escolar. També deroga l’article 64, elimina les hores de compromís social i consolida la sanció econòmica com a única mesura correctora.
La reforma introdueix per primera vegada un capítol específic sobre drets i obligacions de les persones usuàries del transport públic urbà. L’Ajuntament vol cobrir el buit normatiu existent i disposar d’eines per prevenir i sancionar comportaments incívics dins dels autobusos o a les estacions. El text regula actituds com menjar, beure, embrutar o molestar passatgers, i permetrà sancionar-les d’acord amb el règim general de la convivència ciutadana. “Els busos són llocs de convivència intensa, i cal protegir el dret de tothom a viatjar amb respecte i seguretat”, assenyala Hibernón.
Per a les conductes racistes, sexistes o homòfobes, la proposta incorpora sancions de 751 euros i promou la mediació i la protecció de les víctimes. També inclou l’obligació dels pares o tutors de garantir l’assistència escolar fins als 16 anys. A més, s’actualitzen les multes per incivisme: orinar a la via pública passa de 100 a 300 euros, i les festes sorolloses sense insonorització nocturna, de 751 a 900 euros. El vandalisme i els danys al mobiliari urbà es mantenen com a infraccions greus, amb sancions de fins a 900 euros. I l’ordenança preveu multes de 500 euros per faltes de respecte a la Policia Municipal i de 900 a 1.500 euros per desobediència o obstrucció a les tasques de control. El govern també elimina el Consell ciutadà de convivència per la seva inactivitat.
Als busos hi haurà sancions lleus (entre 200 i 500) per bloquejar portes per impedir la ruta o l’accés d’altres, enfrontar-se al conductor o activar el fre d’emergència injustificadament.
El PSC demana més fermesa
El PSC ha presentat esmenes per reforçar la duresa de la norma. Els socialistes proposen augmentar sancions, com les faltes de respecte o desobediència a la Policia Local, entre 1.200 i 2.500 euros o el vandalisme, fins a 1.500 euros, i prohibir la prostitució i el consum de drogues a la via pública. El regidor Javier García defensa que “fem propostes concretes per sancionar les conductes que degraden els barris i donar veu a la ciutadania”. El PSC també demana mantenir el Consell ciutadà de convivència i flexibilitzar punts com els expositors comercials al carrer i rebutja prohibir col·locar testos als balcons.