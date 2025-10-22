L’Ajuntament defensa que la despesa social al pressupost del 2026 arriba al 16,5%

La Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social ha informat aquest dimecres que la despesa social prevista als pressupostos municipals de Terrassa per al 2026 representarà el 16,5% del total, és a dir, 43,5 milions d’euros. La xifra s’acosta molt al 17% que reclama la Taula d’Acció Social (TAS), que agrupa les entitats del tercer sector de la ciutat.
Dins d’aquest conjunt, 22,8 milions d’euros es destinaran a serveis socials, amb un increment de 217.000 euros respecte a l’any anterior, principalment per l’augment del capítol 1, corresponent al personal. En canvi, els capítols 2 i 4 registren una reducció d’uns 150.000 euros, un ajust que, segons el govern municipal, respon a una reclassificació de partides i no a una retallada de recursos.
El pressupost inclou també 10,2 milions d’euros per a Atenció Domiciliària i Dependència; 2,3 milions per a Serveis Centrals; 1,7 milions per a Polítiques de Gènere; 1,57 milions per a Joventut; 1,04 milions per a Ciutadania i Qualitat Democràtica; i 949.750 euros per a Capacitats Diverses i Accessibilitat, entre altres.
La TAS havia demanat un fons de 2 milions d’euros per afrontar emergències socials i plans de xoc, així com una partida d’1 milió per a innovació social i donar suport a projectes coparticipats. Tot i això, la tinenta d'alcalde d'Acció Social, Patricia Reche, ha explicat que “amb el pressupost actual i la reestructuració feta era molt difícil incorporar aquesta partida addicional”. Ha subratllat, però, la predisposició del govern per “continuar treballant conjuntament amb les entitats”.
La tinenta d’alcalde ha valorat que el percentatge de despesa social s’acosti al 17%: “No sé d’on sortia el 14% que s’havia mencionat, però segons els nostres càlculs arribem al 16,5% i ens sembla que anem en la bona direcció”.
Durant la comissió celebrada aquest dimecres també s'ha aprovat l’adenda anual a Creu Roja, que s’eleva a 1.619.926,73 euros.