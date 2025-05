Batalla campal en un aparcament comercial de Terrassa. La batussa es va desencadenar aquest dijous al vespre al sector Montserrat i va motivar la intervenció de diverses dotacions de la Policia Municipal. El resultat: quatre denúncies. No consta, però, que la baralla provoqués ferits.

Pels volts de les 20.30 hores, un vigilant de seguretat va informar la policia: una vintena de joves es barallava en un aparcament subterrani.

Intenten fugir

Nombrosos testimonis van veure arribar unitats policials a la zona de Terrassa Plaça. Els agents van localitzar el grup d'implicats, que van sortir corrent.

Els policies van aconseguir aturar-ne uns quants i identificar-ne 14.

Quatre dels identificats van ser denunciats, tres dels quals per manca de respecte vers els agents. El quart, per incompliment retiterat de les ordres policials. No ha transcendit la causa de la batussa.