El CST analitza els nous reptes de l’al·lèrgia en una jornada sobre fàrmacs, contaminació i aerobiologia

La necessitat de reforçar la coordinació entre l’Atenció Primària i l’Especialitzada davant l’augment sostingut de les patologies al·lèrgiques ha estat un dels eixos centrals de la IX Jornada d’Al·lèrgia Territorial del Vallès Occidental, celebrada aquest matí a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa. La trobada ha estat organitzada pel Servei d’Al·lergologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) sota el lema “Al·lèrgia a fàrmacs, contaminació i aerobiologia respiratòria”.
La jornada ha volgut ser un espai de coneixement, reflexió i cohesió territorial, amb l’objectiu de millorar la qualitat i la seguretat assistencial i de consolidar l’al·lergologia com una àrea estratègica de salut comunitària. L’acte ha reunit professionals d’Atenció Primària, Pediatria, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Dermatologia i infermeria.
La inauguració ha anat a càrrec de Mònica Botta, directora assistencial del CST, i de Marta Viñas, cap del Servei d’Al·lergologia del CST i directora de la jornada. Botta ha subratllat la importància del treball coordinat entre professionals per donar una resposta conjunta als pacients i afrontar reptes “molt actuals”, tot situant el canvi climàtic com un factor que ja condiciona la salut. En aquest sentit, ha advertit que “si el sistema sanitari fos un país, seria el cinquè més contaminant del món” i ha defensat el concepte de salut global com a enfocament preventiu: “Hem de cuidar el planeta perquè, si no ho fem, la nostra salut se’n ressent”.
Per la seva banda, Viñas ha agraït l’alta participació dels assistents malgrat la “gran càrrega assistencial” i ha remarcat que el programa s’ha dissenyat tenint en compte les necessitats del territori i les demandes dels professionals. La cap del Servei d’Al·lergologia ha destacat que les patologies al·lèrgiques són un problema creixent i ha remarcat la vocació pràctica de la jornada: “Volem oferir eines útils perquè, des dels vostres àmbits, pugueu atendre millor el pacient al·lèrgic”.
El programa s’ha estructurat en dues taules rodones i una sessió específica dedicada al paper de la infermeria en l’atenció a l’al·lèrgia. La primera taula, centrada en l’al·lèrgia a fàrmacs, ha abordat aspectes com l’estudi diagnòstic, la hipersensibilitat als antiinflamatoris no esteroïdals, l’al·lèrgia als betalactàmics i les particularitats en edat pediàtrica.
La segona taula, sota el títol Pòl·lens.com, ha posat el focus en la contaminació ambiental i la seva repercussió en la salut respiratòria, especialment en infants. S’hi han tractat qüestions com l’impacte dels contaminants atmosfèrics, l’aerobiologia i el mapa pol·línic, la repercussió clínica i el paper combinat d’al·lèrgens, virus i contaminació en les exacerbacions greus d’asma pediàtrica.