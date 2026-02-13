Oberta la convocatòria d’ajuts municipals per a activitats extraescolars i d’estiu del curs 2026-2027

L’Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria d’ajuts econòmics per facilitar l’accés a les activitats d’estiu 2026 i a les activitats extraescolars del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar del 14 de febrer al 6 de març de 2026, ambdós dies inclosos.
La convocatòria, gestionada pel Servei de Serveis Socials, s’adreça a famílies amb infants, adolescents i joves de 0 a 18 anys empadronats a la ciutat. En el cas d’infants i joves amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, el límit d’edat s’amplia fins als 22 anys.
Aquesta línia de prestacions, inclosa en el Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic, té com a finalitat prevenir situacions de vulnerabilitat, promoure l’equitat social i garantir la igualtat d’oportunitats, afavorint la participació en activitats socioeducatives, culturals, esportives, científiques, tecnològiques i de lleure.
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, ha assenyalat que aquests ajuts contribueixen a garantir drets i oportunitats i faciliten tant la igualtat d’oportunitats com la conciliació familiar i laboral.
Imports i cobertura
En les activitats d’estiu, l’ajut cobreix fins a cinc setmanes, ampliables excepcionalment a vuit en el cas d’infants i joves amb discapacitat, amb un import màxim de 60 euros per setmana i 7 euros per dia per al servei de menjador.
Pel que fa a les activitats extraescolars, la prestació cobreix tot el curs escolar, amb un màxim de 300 euros per infant o jove i un límit de 750 euros per unitat familiar.
Requisits i tramitació
L’accés als ajuts es determina segons els ingressos i el nombre de membres de la unitat familiar, un cop descomptades les despeses de l’habitatge habitual. Les bases reguladores i la presentació de sol·licituds es poden consultar i fer en línia. Les persones que no disposin de mitjans informàtics poden demanar cita prèvia als Punts d’Orientació Social.
Des de 2023, l’Oficina de Prestacions Socials ha unificat en un sol tràmit la sol·licitud d’ajuts per a activitats d’estiu i extraescolars, amb l’objectiu d’agilitzar la gestió i resolució de les demandes.