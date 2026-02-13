Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 14 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 18:48

Aquestes són les cerimònies del dissabte 14 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ramón Martínez Martínez, 88 anys

Data de la defunció: 12 de febrer del 2026.
Cerimònia: 14 de febrer del 2026, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Yolanda Martínez Reche, 55 anys

Data de la defunció: 13 de febrer del 2026.
Cerimònia: 14 de febrer del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

 

