K-Pop Demon Hunters: les reines absolutes del Carnestoltes a Terrassa

Amb el Carnestoltes a tocar, petits i grans ja comencen a ultimar els últims detalls de les seves disfresses o, si són menys previsors, a buscar com bojos el vestit del seu personatge favorit. En aquesta època, les persones solen tractar d’adoptar l’aparença d’algun dels protagonistes de la sèrie o pel·lícula del moment. Per això, si fa uns anys els carrers es van inundar de membres de la banda de lladres de “La casa de papel” i de l’assassí en sèrie nord-americà Jeffrey Dahmer arran de la seva sèrie biogràfica, enguany tot apunta que es veuran moltes “Demon Hunters” per tot arreu.
D’on ve, això de les “Demon Hunters” (o Les Guerreres K-pop, en català)? Doncs d’una pel·lícula d’animació que es va fer viral fa uns mesos en la qual la Rumi, la Mira i la Zoey, el trio de cantants d’un conegut grup de pop coreà, salven el món de manera secreta lluitant contra poders sobrenaturals alhora que fan els seus multitudinaris concerts. “És el que més ens han demanat amb diferència”, van assegurar al Diari de Terrassa els responsables de diverses botigues on es venen aquests articles.
Això per la banda de les nenes. En canvi, els nens han optat pels clàssics dels darrers anys: els superherois, com Batman, Spiderman o personatges de Star Wars, i per professions com la de bombers o policia.
”Fins ara han vingut moltes persones buscant disfresses infantils, però divendres a la tarda i dissabte solen venir els adults a comprar-se la seva”, va afirmar el gerent de Drim.
En molts casos busquen que el grup d’amics tinguin la mateixa disfressa, una tasca prou complicada al tractar-se de ser compres d’última hora. “Moltes vegades se’ls ha de dir que només tenim el que hi ha exposat”, va lamentar.
El Carnestoltes és poc rendible
Tot i que cada vegada més persones s’engresquen i es disfressen, vendre aquests vestits s’està transformant en un sacrifici més que en un negoci per a les botigues. És el cas de l’Informal, que enguany durà a terme la seva darrera campanya de Carnestoltes. “Com se superposa amb la campanya de Sant Valentí, ens dona molta feina i el consum va minvant cada any”, va justificar la Núria Ramos, la propietària de la botiga del carrer de la Font Vella, que ha assegurat que a ella sempre l’ha agradat treballar aquesta campanya, però que “les matemàtiques són les matemàtiques i no podem viure de nostàlgies”.
Ella responsabilitza al canvi d’hàbits de consum de la societat, que opta pel comerç en línia en lloc d’anar a la botiga: “Fins i tot els proveïdors ja tenen web” on vendre els seus productes directament al client, ha apuntat Ramos, que ha afegit que “la persona pot comprar des de casa el que jo ja compro”. “Si la gent prioritza, els comerciants també ho hem de fer”, ha dit.