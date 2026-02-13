El grup municipal del PSC de Terrassa ha plantejat un seguit de mesures urgents per reforçar la resposta municipal i garantir la seguretat de la ciutadania davant l'episodi de ventades severes que ha situat la ciutat en un nivell d'alerta màxima de 6 sobre 6.
La proposta principal dels socialistes consisteix en la creació immediata d'una Oficina Municipal d'Atenció Temporal destinada a totes aquelles persones que hagin patit danys materials o personals a causa del temporal. Aquest nou dispositiu tindria un caràcter extraordinari, limitat en el temps, i se centraria a oferir assessorament tècnic i administratiu per facilitar la tramitació de reclamacions davant les companyies asseguradores. A més d'informar sobre les possibles responsabilitats de tercers i acompanyar els veïns en la gestió de la documentació necessària per refer-se dels desperfectes; evitant així la desorientació ciutadana davant una situació sobrevinguda com la que deixa el temporal.
Un pla de xoc per al manteniment de l'arbrat urbà
D'altra banda, el PSC considera imprescindible actuar sobre el manteniment de l'espai públic i per això demana un increment del pressupost municipal destinat la gestió de l'arbrat urbà i la via pública. Els socialistes proposen sol·licitar amb caràcter d'urgència un estudi tècnic exhaustiu de l'estat dels arbres a tota la ciutat i intensificar la inspecció preventiva de totes aquelles infraestructures que siguin susceptibles de patir despreniments durant les ratxes de vent.
El partit defensa que reforçar aquestes partides pressupostàries "és una inversió directa en seguretat i en prevenció, especialment davant uns fenòmens meteorològics que cada vegada resulten més freqüents".
La formació també ha volgut expressar el seu reconeixement a la tasca que estan duent a terme els serveis d'emergència, la protecció civil i les brigades municipals, que treballen sobre el terreny amb gran professionalitat en aquest context d'excepcionalitat meteorològica.