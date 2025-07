Més de 15.000 tapes venudes a la gran ruta gastronòmica

La Casa Alegre de Sagrera ha acollit aquest dimarts a la tarda l’entrega de premis del Joc de Tapes 2025, la ruta gastronòmica organitzada pel Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca. Del 23 de maig al 24 de juny, un total de 22 establiments de la ciutat van oferir tapes exclusives amb beguda per 5 euros. El balanç de la campanya ha estat positiu amb “més de 15.000 tapes venudes”, segons ha destacat Toni Garcia, representant del gremi.

L’acte, que ha comptat amb la presència del tinent d’alcalde i regidor de Turisme, Joan Salvador, ha premiat la creativitat i l’esforç dels restauradors, així com la participació del públic. Els clients, com a jurat, van valorar les tapes amb puntuacions de l’1 al 5, segellant les seves guies.

En la categoria de millor tapa tradicional, Tecavins ha brillat amb la seva piruleta de botifarró de pinyons i ceba amb poma, mostassa i mel. El segon lloc ha estat per a La Bodegueta del Pagès amb un original musclo en escabetx dolç, seguit de Torcaboques amb un entrepà de mandonguilles.

Per la millor tapa innovadora, Jordi Cuina Gastrosalut ha conquerit el jurat amb els “Torreznos 2.0”, una reinterpretació de la cansalada amb escuma de patata i uns tocs de tòfona. Katán Restaurant ha obtingut la segona posició amb un sandvitx de calamars en tempura, mentre que El Taller dels Silencis, amb uns farcellets de galta de vedella, ha tancat el podi.

ALBERTO TALLÓN

Els Premis Magna -un dels principals patrocinadors de la campanya- han recompensat la venda de cervesa. En aquesta categoria, El Vermutet s'ha endut el primer premi, seguit de La Mítica i El Taller dels Silencis. D’altra banda, els Premis Font Vella han premiat Ball Vallès per la venda d’aigua.

Els restauradors han estat reconeguts amb 200 euros per a les millors tapes tradicional i innovadora, 300 euros per als establiments amb més vendes de Magna i Font Vella, i vals de 100 euros per a El Corte Inglés per als segon i tercer llocs en vendes de cervesa.

Els premis per als clients es lliuraran a la plaça Didó el pròxim dilluns 7 de juliol a la tarda, entre la Cursa de Cambrers i la Pujada de Caixes de la Festa Major. Els participants que van compartir fotografies a l’Instagram del Gremi d’Hostaleria opten a premis com entrades per a Port Aventura o el Museu de Barça, així com un dinar o sopar per a dos.