Bona sintonia entre l'Ajuntament i les famílies del Karmel

L'Ajuntament de Terrassa està ben al cas del conflicte entre 400 pares i mares de l'escola Mare de Déu del Carme i la direcció del centre per la seva presumpta radicalització religiosa. Ho va anunciar aquest dimecres la regidora d'Educació, Patricia Reche, al Consell Educatiu Municipal extraordinari, i ha quedat palès de nou aquest dijous, amb una reunió entre la mateixa regidora i l'alcalde, Jordi Ballart, amb els representants de la plataforma "Recuperem el Karmel".

Una reunió de dues hores, la qual les famílies agraeixen i defineixen com una trobada molt fructífera, perquè des del primer moment "l'alcalde s'ha mostrat receptiu per intentar trobar una solució al conflicte". Les famílies han tingut l'oportunitat d'exposar la situació al consistori, i han deixat clara la seva voluntat de no abandonar el centre: "No marxarem. Sabem que ens estan obrint la porta però no ho farem".

La situació, a l'escola, segueix sent crítica, des del punt de vista de la plataforma. Les famílies senten certa coacció cap a aquells membres de la comunitat educativa que han deixat de pagar la fundació de l'escola -una acció que diuen que és voluntària-, mentre la direcció els al·lega que es tracta d'un compromís. Segons la plataforma, el centre envia un correu electrònic a les famílies que deixen de pagar la fundació dient que no podrien anar de convivències sense aquesta quota. "Recuperem el Karmel" deixa clar que en cap moment ha incitat a ningú a deixar d'efectuar aquests tipus de pagaments cap a la fundació de l'escola.

La plataforma i l'Ajuntament s'ha emplaçat a tornar a reunir-se en unes setmanes per actualitzar la situació i fer un seguiment per les dues parts.