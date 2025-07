Xavier Casas: “La gent de Terrassa és de bona raça; ara, sempre i cada dia”

S'ha presentat com “Xavier Casas Fernández, bomber d’ofici i pallasso de hobby”. El pregoner d’aquesta edició de la Festa Major, després dels agraïments habituals, primer per ser l’escollit per a tal honor i també a família i coneguts i entitats diverses, ha iniciat el seu discurs en un to festiu i alegre, però també amb un recordatori d’un aniversari molt més trist.

Casas ha començat destacant que la Festa Major “ha de ser per riure, ballar, cantar, gaudir, participar, beure, passejar pels carrers” i també una Festa Major “popular, tradicional, acolorida, multitudinària, cultural, divertida, moguda, engrescadora” i, per sobre de tot “terrassenca fins a la medul·la”. Ha recordat que aquest 4 de juliol feia 31 anys que “Ramón, Marta i Manolo, ciutadans de Terrassa van perdre la vida en l’incendi forestal de Collbató i a més molts amics van patir durant anys seqüeles per cremades al cos i a l’ànima”. Va ser aquesta vivència i “la impotència de no haver pogut fer res llavors”, la raó principal per la qual va decidir ser bomber.

El pregoner de la Festa Major de Terrassa 2025, Xavier Casas, al raval de Montserrat

Nebridi Aróztegui

També ha fet un repàs a la seva condició de pallasso amateur i ha demanat que els presents l’acompanyessin a sentir “com el petit gest de posar-se un nas de pallasso pot ser tan divertit i especial que us canviarà totalment l’estat d’ànim. Aquí teniu, 600 nassos de pallasso i pallassa que us regalo”.

Tot diferent

“Amb aquest nas tot ho veureu diferent durant un temps”, ha continuat Casas, que ha recordat que “no tot és maco, ni tot funciona bé sempre”, però que cada acció “té el seu lloc i el seu moment i avui”. El pregoner ha subratllat que “no veig el moment de protestes, ni de polítiques, ni de recriminacions. Avui veig el moment de ser una gran família que es retroba a la millor Festa Major, perquè famílies, Terrassa és el millor, no tingueu cap dubte”.

També ha volgut “trencar d’una vegada amb totes les dites de la ciutat”, i, sense embuts, ha afirmat que "la gent de Terrassa és de bona raça; ara, sempre i cada dia” i ha fet referència a la bandera de la ciutat “amb la senyera i el castell palau, clar i en català”. Ha rememorat, a més, que Terrassa és la tercera ciutat més poblada de Catalunya, però “la número 1 en qualitat de ciutadans”. Per acabar, el bomber ha enumerat una sèrie de “sensacions i records que es desperten cada any durant la Festa Major”, tots molt terrassencs, i ha donat alguns consells de seguretat.